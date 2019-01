Книга: Тара Съливан - "Златното момче"

Издателство: "Ерове"

"По-странен от странник" и "зъл дух". Така главният герой на този роман е описан на различни места в историята. Съливан разказва за 13-годишния албинос Хабо, роден в мигриращо танзанийско семейство,животновъдство и физически труд. То пътува към град Муанза в Мозамбик – там състоянието му е възприемано още по-агресивно, тъй като според местните древни вярвания частите от тялото на албинос носят късмет. Хабо, който няма идея защо е такъв, какъвто е, трябва да оцелее в семейство, което го приема уклончиво, общество, което страни от него, и нова среда, която желае смъртта му.Романът, разпространен от специализиращото в антропологична и пътешественическа литература издателство "Ерове", директно ни въвежда в терзанията и колебанията наразличот другите. Както героят сам се описва, той е бял като "зъбите в устата" и "турист, който не си е на мястото", а за близките той е "призрак", който върши също толкова работа, колкото един призрак. Емпатията, с която е разказана историята, е разбираема, ако погледнем към биографията на писателката – Тара Съливан е американка, родена в Индия и живяла на различни места в Азия покрай социалната и активистка работа на родителите си.Преводът от английски е на Ваня Рупанова, която се занимава и с кореистика, а отличителното минималистично оформление еедна от обещаващите млади илюстраторки в момента, Омана Кацарска.Книгата е част от поредицата Cabinet of Curiosities, в която художественото и документалното се пресичат - част от нея са още романът "Крадецът на орхидеи" на Сюзън Орлийн, проучването за окултните практики в Хаити "Змията и Дъгата" на Уейд Дейвис и дебютното заглавие на издателството - "Дивашка жътва" на Карл Хофман, описал историята на трагичната експедиция на изчезналия в Нова Гвинея Майкъл Рокфелер.През следващите месеци под знака на "Ерове" ще излезе преведената от режисьора и журналист Йордан Тодоров River of the Sacred Monkey - книга на малко познатия в България Димитър Кръстев, пътешественик, писател и художник, който живее извън страната от 40-те години на ХХ век и прекарва години наред в пътуване из Южна и Централна Америка.