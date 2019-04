Разделени американски щати

Том Улф - "Кладата на суетата"

Тази пролет в книжарниците се появиха две книги, които се движат между биографичното и художественото, конкретното и абстракцията, и са дебютни романи за известните си автори.Създаването на романи е изключение за двамата -е познат като един от най-авторитетните англоезични журналисти, част от поколението, което формира New Journalism вълната в САЩ - стил на писане, в който репортажът излиза от сухото предаване на информацията, влиза на по-дълбоко психологическо ниво и има литературни качества. Работата му е най-вече в полето на нехудожественото.е известен на българската публика основно като актьор, включително в комерсиални екшъни, но той е и съавтор на сценариите към "Париж, щата Тексас" на Вим Вендерс, "Забриски пойнт" на Микеланджело Антониони и носител на "Пулицър" за пиесата The Buried Child (1979) - работата му като драматург надхвърля четиридесет пиеси.Има и още една тънка нишка: Шепърд е носител на "Оскар" за най-добра второстепенна роля за участието си в The Right Stuff (1983), екранизация по документалната книга на Том Улф за подготовката на няколко космонавти през 40-те години на ХХ век.Шепърд почина през 2017, а Улф година по-късно.Книгата от 1987 г. е дебютният роман на Том Улф, който ще напише още три до края на живота си.Романът, преди това публикуван на части в сп. Rolling Stone, е посрещнат с възторжени реакции и се превръща в бестселър. Той е приеман за ценен и автентичен поглед към атмосферата на Ню Йорк през 80-те години - от класовите неравенства и престъпността до проблемите и страховете на различните слоеве на американското общество. Улф описва града тогава като хранещ се не от определена индустрия, а от вълнението и амбицията на хоратa в него.Голяма част от персонажите имат реални прототипи във влиятелните кръгове на града. Книгата е част и от вълната сюжети в американското кино и литература, свързани със съдебни процеси, ексцентрични адвокати и динамичния живот на милионерите на "Уолстрийт". Романът се оказва и пророчески - през следващите години квартали на Ню Йорк, в които расовото напрежение е описано от Том Улф, се оказват местопрестъпления."Кладата на суетата" излиза на български в превод на Зорница Христова. Заглавието е препратка към историческо събитие във Флоренция от 1487 г., когато църквата постановява унищожаването на предмети, които са определяни като символи на суетата - от огледала до книги.През 1990 г. Романът е екранизиран от Брайън де Палма с участието на Том Ханкс, Брус Уилис, Морган Фрийман и Мелани Грифит, но остава в историята като един от онези филми, които въпреки заявката за успех напълно се провалят в боксофиса и пред критиката.Въпреки сериозния опит на Сам Шепърд като автор той издава първия си роман едва през 2012 г. "Онзи в мен" се чете лесно, но също толкова лесно може и да се окаже предизвикателство - сюжетът не върви в права линия, кратките глави често изглеждат като микроразкази, а не като част от цялото.От време на време кариерата му в киното си личи по забавен начин - в една от главите той пише как котка има очи, "мъртви като на Пачино". Както и в други случаи, Шепърд изследва импулса за бягството, намирането на себе си на фона на трагично събитие, моментите, в които преоткриваш корените или се изправяш пред идентичността си. Романът започва с предговор от едно от големите имена на американския рокендрол и като цяло в алтернативната култура - Пати Смит, близка приятелка на Шепърд, още от началото на 70-те години.Корицата е на Теодор Ушев - режисьорът, номиниран за "Оскар" за късометражния си анимационен "Сляпата Вайша"."Онзи в мен" излиза на български в превод на Боряна Даракчиева.И двете книги са издания на "Лист" - издателството, което върна или за първи път показа на българските читатели творби на утвърдени световни автори като Мая Анджелоу, Сол Белоу, Сандра Сиснерос, Джеймс Джойс.