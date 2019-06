Смях в лятна нощ

[The Comedy Club]

Две години след като беше обвинен в неприемливо отношение към няколко жени, известният с пиперливия си хумор комик, режисьор и сценарист Луи Си Кей създаде прецедент, и то в България: билетите за обявеното негово шоу на 23 юли в зала 3 на НДК (с капацитет 1200 места) бяха светкавично разпродадени в рамките на 24 часа. Много е възможно това да е най-бързо разпродаденото събитие в този жанр досега у нас.Макар и с по-бавни темпове, пред изчерпване бяха и билетите за гостуването на познатия от филмите на "Монти Пайтън" и сериала "Фолти тауърс" Джон Клийз, който на 4 септември ще излезе на сцената в зала 1 на НДК с красноречиво озаглавеното си шоу Last Time to See Me Before I Die. И двете събития са организирани от The Comedy Club в София.Според Иван Кирков от основания през 2012 г. The Comedy Club тази публика е плод на седемгодишни последователни усилия. "Със сигурност ни е много по-лесно да промотираме големите събития, които правим днес, с мрежата от фенове, която сме създали. Първите ни суперзвезди в България бяха Джими Кар и Еди Изард, но дори преди тях организирахме "Първи Фестивал на комедията" през 2014 г., когато събрахме по-малки звезди от клубната сцена във Великобритания и на Балканския полуостров." Оказалата се малка за феновете на Луи Си Кей зала 3 е избор на неговите мениджъри. "Хората често си мислят, че най-голямата зала, в която един комик се е извявал, е обичайната му среда." Той дава за пример special-а Live at The Comedy Store (2015) на Луи Си Кей, заснет пред 450 души в Лос Анджелис.Въпреки че слуховете за проблемно поведение от страна на Луи Си Кей го преследваха от години, до 2017 г. той минаваше между капките – до голяма степен заради умението да иронизира себе си, своята непохватност и потисната чувствителност.Забележителното в неговия случай на фона на всички останали от #metoo вълната е, че за разлика от повечето известни мъже, престъпили границите на приличието, той помагаше за по-сложните разговори по актуални теми: с изцяло самофинансирания уеб сериал Horace and Pete (в ролите Луи Си Кей и Стив Бушеми като братя, които трябва да продадат дългогодишния си бар, за да платят лечението на болната си от рак сестра) той очерта поколенческия разрив в американското общество на фона на последните президентски избори. Освен това Луи Си Кей беше копродуцент и често съавтор на епизодите на Better Things с участието на друго значимо име в комедията (Памела Адлън) – сериалът се превърна в едно от големите феминистки явления в телевизията през последните години (там има симпатична българска връзка: един от епизодите е с участието на Димитър Маринов и завършва с песен на дует "Ритон"). Третият сезон на сериала, без никакво участие на Луи Си Кей, излезе по-рано тази година.Обвиненията в сексуално посегателство спряха работата по анимационния The Cops, който трябваше да бъде прецедент в историята, заради главния му трансполов персонаж, озвучен от транс актрисата Джен Ричардс. Работещите по продукцията над сто души изразиха разочарование, че сериал, който е трябвало да бъде революционен, така и няма да стигне до ефир заради влошената репутация на неговия създател. А с най-дълготрайната си продукция, полуавтобиографичният сериал Louie, Луи Си Кей по оригинален начин смеси комедийното с драматичното и нарисува със съчувствие портрет на самотата в големия град.София ще е част от голямото му завръщане, което засега не върви гладко – след едногодишно прекъсване на всякакви публични изяви той се появи инкогнито няколко пъти в легендарния клуб The Comedy Cellar в Ню Йорк. Участията му бяха критикувани най-вече заради това, че Луи Си Кей си позволява да се завърне толкова скоро и продължава да поддържа в репертоара си шеги, които са на гърба на различни малцинства.Историята на 79-годишнияпоражда някои паралели: "Монти Пайтън" имат сериозен принос в борбата с консервативните настроения на своето време, а с "Фолти тауърс" той отправя саркастичен поглед към амбициозната класа на обществото и патриотичните й настроения на фона на управлението на Маргарет Тачър през 80-те.Доколко релевантни са критиките към личности като Луи Си Кей и Джон Клийз тук? Жаждата на публиката в България до голяма степен свежда подобни събития до концептуалното им ядро: артистът и публиката знаят какво искат един от друг, а всичко останало (за добро или лошо) се превръща в страничен шум.