Блясъкът на чистия ум

Петдесет и две годишният артист, който се изявява и като архитект, продуктов дизайнер, кулинар и екоактивист, е най-големият привърженик на идеята за бърза реакция на климатичните промени. В артистичните му проекти винаги прозира идеята за тясна, органична връзка с природата и споделянето на уникалното преживяване човек да бъде отново част от нея.

изкуството няма смисъл, ако не е преживяно. Излизането извън зоната на комфорта и съзнателното участие в създадената от артиста временна реалност е покана, която Елиасон отправя с всеки свой проект. Неслучайно в създаденото му през 1995 г. архитектурно студио в Берлин е организирана и специална кухня, наречена Zoe Kitchen, която обслужва целия му екип и има за цел да добави експеримент с още едно сетиво на човека – небцето.



Преживяването е ключова дума в света на Олафур Елиасон, който при всички срещи с журналистите преди официалното откриване на изложбите си по света акцентира, че изкуството няма смисъл, ако не е преживяно.



"Вярвам, че когато споделяме храната си, ние, хората, ставаме по-близки и свободни да се изразяваме. В годините Zoe Kitchen доказа правотата на това твърдение. Всеки от хората в моя екип в Берлин очаква с нетърпение дългите обеди или ранни вечери в ателието, по време на които се раждат блестящи идеи, свързани или с работата ни, или с личните проекти на всеки от екипа", казва Елиасон, за когото кулинарията е важна част от живота.



"Баща ми прекарваше много време на борда на лодката си и беше принуден да готви толкова вкусно, че да се хареса на едно дете. Първо на мен, а после и на сестра ми Виктория, която след години продължи това приключение и стана първокласен готвач", разказва артистът в интервю за британска медия броени дни преди официалното откриване на ретроспективата в Лондон.

Откритият диалог на Олафур Елиасон с публиката продължава на всички възможни нива на сетивност. Успоредно с експозицията в ресторанта на галерията във времето, в което изложбата е отворена за посещения, се сервират ястия, приготвени по рецепта на Елиасон (книгата с рецепти на Zoe Kitchen е хит). Увеличава се броят и на хората, които споделят това преживяване със своите деца, защото почти всеки от проектите му е изключително подходящ и за тях. Авантюристичният дух или поне повишеното и нескрито любопитство са задължителни, съветват кураторите от Tate Modern. "Но не бъркайте света на Олафур Елиасон с увеселителен парк. Неговата идея е да ви накара да мислите, да провокира сетивата ви до степен да активирате мисълта си, така че да видите скрития смисъл и посланията във всяка от работите му", коментират кураторите на изложбата.

Един от най-ранните му проекти, представени в In Real Life – No nights in summer, no days in winter, е преживяване, което не може да бъде забравено, защото по вълнуващ начин напомня за времето, прекарано в Исландия. Бял кръг, поставен върху бялата стена на една от залите в галерия, който излъчва бледосиня светлина, при определено разполагане на човек в пространството до момента, в който усетите причерняване и търсите спасение в другата зала, където ефектът е точно обратен. Влизате в черно пространство и докато очите ви направят плавен преход към новата ситуация, усещате влага и капчици дъжд. Това преживяване Олафур Елиасон е нарекъл Beauty ("Красота") и има защо. В сумрака, под миниатюрните капки дъжд, всеки от посетителите преживява своята вътрешна нирвана и вероятно в този момент в целия Лондон няма нищо по-красиво. Поне с това очакване самият Елиасон представи проекта си пред журналистите в Tate Modern.

Вечно търсещ, динамичен, провокативен, мислещ, вибриращ с енергията на проектите си – това е Олафур Елиасон в действие. "Мисля, че изкуството и културата задават въпроси. Трябва да ви провокират да отидете по-далеч в мислите си, да постигнете собствената си еволюция – в мислите, в чувствата, в сетивността си. Мислещият човек е истински", е коментарът на датско-исландския артист, който миналата година постави големи парчета лед пред Tate Modern, за да напомни на политиците в града, че климатичните промени са реалност и застрашават бъдещето на планетата.

Активността на индивида в много посоки е ключов елемент в работата и посланията на Елиасон. "Хората, които посещават изложбите ми, са всъщност създателите на съдържанието на проекта. И това не е случайно. Винаги ме е вълнувал въпросът ние участници ли сме или създатели на изкуството като посетители, защото всъщност интерпретацията ни върху всяка работа, създадена от друг артист, е всъщност нова форма на изкуство."

Завръщането на датския артист Олафур Елиасон в лондонската галерия Tate Modern става 16 години след триумфа на предишния му проект – инсталацията The Weather Project, в който една от най-големите зали на галерията – Turbine Hall, приюти гигантското жълто слънце, което привличаше в продължение на месеци рекорден брой посетители. Всъщност така действа всяка от изложбите, организирани по целия свят, от екипа на родения в Дания, но представящ се и заради корените си като датско-исландски артист. Елиасон винаги следва една и съща концепция – изследване на реално съществуващ природен феномен, който той интерпретира по нов и неочакван начин и го превръща в незабравимо преживяване. Такава беше близката среща със слънцето в Tate Modern, такава е и ретроспективата In Real Life, събрала 40 от най-значимите му проекти през последните 26 години. In Real Life остава в Tate Modern до 5 януари 2020 г.