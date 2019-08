Книга: "Прекрасният живот на Артър Лес"

Андрю Шон Гриър

Заглавието на оригинала на английски език е само Less и с много хумор, ирония и същевременно голяма доза меланхолия проследява живота на един писател точно преди да навърши петдесет години. Темите за остаряването, любовта, взаимоотношенията са достатъчно сериозни и определено имат нужда от забавните ситуации, в които попада Артър Лес, обикаляйки света. Главният герой е поканен на сватбата на бившия си приятел и само и само за да не отиде, приема поканите за всевъзможни литературни срещи, интервюта и ангажименти по света, които иначе би пропуснал. Пътува от Мексико до Япония и книгата може да се чете и като много любопитен и нестандартен пътепис. Но за да стигнете до истинските абсурдни и забавни ситуации в нощните клубове в Берлин, в пустинята в Мароко и в християнския ритрийт център в Индия, трябва да потърпите малко бавно започващия роман и да изчетете първо неособено веселите пътешествия през Мексико и Италия. Краят на книгата идва с Япония, където на Артър Лес ще му се наложи да яде много, много боб, див пелин и морска лястовица и един хубав неочакван обрат в историята, когато се завръща в Сан Франциско.

"Прекрасният живот на Артър Лес" е най-новата на книга на американския писатели и именно с нея той печели "Пулицър" за литература през 2018 г.Междувременно много от скрития свят на литературата и литературните награди се разкрива на читателите, включително и какво означава да си писател и гей, но останалите ти колеги да смятат, че не пишеш достатъчно коректно за тяхното общество, дори да ти дадат прозвището "лош гей".са публикувани в Esquire, The Paris Review, The New Yorker и др. На български вече е излизал бестселърът "Изповедите на Макс Тиволи" (2004 г. От издателство "Обсидиан") . Романът "Прекрасният живот на Артър Лес" излезе в България в края на юни от издателство "Колибри", а преводът от английски език е на Паулина Мичева.цена: 18 лвИздателство: "Колибри"