Маноло обущаря

Илюстрация The Wallace collection

Увеличаване The Wallace collection

Смаляванеа>

Продължаващата до 1 септември и

Илюстрация The Wallace collection

Увеличаване The Wallace collection

Смаляванеа>

Роден през 1942 г. на канарския остров Ла Палма, Маноло Бланик пристига в Лондон в началото на 70-те. При пътуване до Ню Йорк неговата приятелка Палома Пикасо го представя на влиятелната модна редакторка Даяна Врийланд. Когато й показва свои скици на обувки за театрална постановка, тя веднага го насърчава да започне да създава обувки. Първата му колекция се появява през 1971 г. Обувките му бързо се налагат, включително като култови и колекционерски предмети. Причината за това идва от комбинацията от максимално възможно удобство предвид фините високи токове, уникалния дизайн с препратки към историята и изкуствата, както и скъпите материали, от които са изработени. Качеството в комбинация с иконичния имидж на Маноло Бланик и обувките му обясняват средната цена от хиляда евро за чифт. От 2016 г. обувките му вече се продават официално и в интернет. Същата година той създава три колекции заедно с Риана. През 2017 г. се появява и документалният филм

"Дори не си спомням кога за последно съм носила обувки, които не са на Маноло", казва във филма главната редакторка на американския Vogue Ана Уинтур.

An Enquiring Mind: Manolo Blahnik at the Wallace Collection в Лондон до 1 септември /вход свободен/

До излъчването на суперуспешния в световен мащаб телевизионен сериал "Сексът и градът" (между 1998 и 2004 г.) Маноло Бланик е познат като един от най-добрите дизайнери на обувки предимно в по-тесни, свързани с модата и светските среди кръгове. Често афишираната страст на главната героиня Кари Брадшоу към неговите обувки превръща Бланик в много по-известно име в съвременната попкултура изобщо и, по думите му, го "изстрелва в нова стратосфера от клиенти". Той създава обувките и за филма "Мария Антоанета" (2006 г.) на София Копола.зложба An Enquiring Mind: Manolo Blahnik at the Wallace Collection в Лондон проследява цялостното творчество на дизайнера. Селекцията от над сто модела е направена в партньорство между самия Маноло Бланик и музея. Обувките са подредени до картини, скулптури и мебели, много от които са послужили като вдъхновение за дизайнера. Идеята е изложбата да илюстрира както работата на Бланик, така и "диалога между старото и новото, между изкуствата и занаятите, между реалността и фантазията", по думите на организаторите.Всяка зала показва различна, свързана с работата на Бланик тема като театъра, комедия дел арте, родната му Испания, стилът Рококо от XVIII в., личната му интерпретация на британската култура. "Това е много вълнуваща възможност да покажем начина, по който музеят Wallace Collection е повлиял на един от най-големите умове в модата. Изложбата позволява на зрителите да разгледат нашата колекция в нова светлина и да направят връзката между многото арт дисциплини", казва директорът наWallace Collection Шавиер Брей. Музеят притежава една от най-значимите колекции на изящни и декоративни изкуства в Европа. Сред творбите присъстват големите майстори от XIV до XIX век като Тициан, Веласкес, Рубенс, френско изкуство от XVIII в. и т.н."За мен Wallace Collection е бил източник на вдъхновение още от първите ми дни в Лондон и продължава да е един от любимите ми музеи. Огромна чест е да видя моята работа, изложена тук", казва Маноло Бланик.В биографичната справка за дизайнера се казва, че той е майстор занаятчия. И до днес Маноло Бланик пътува всеки сезон до ателиетата в Милано, където се правят обувките му още от началото на неговата кариера. Всички модели се изработват, следвайки неговите скици, а той съвсем буквално изпипва обувките и контролира цялото производство. За изработката на чифт manolos са необходими около петдесет различни процеса. На ден се произвеждат максимум осемдесет чифта. В специален склад с оптимална за съхранение температура Маноло Бланик пази по една обувка от всичките над тридесет хиляди модела, които е създал."Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards". В него Бланик признава, че още съвсем малък той за първи път прави обувки от хартия за гущерите.