27.09Европейска нощ на учените за децаПо случай Европейската нощ на учените всички експозиции на "Музейко" ще бъдат с вход свободен на 27 септември, в часовия диапазон от 16 до 18 ч. В рамките на инициативата ще се включат и други локации за възрастни като: античен комплекс "Сердика", астрономическа обсерватория на СУ "Св. Климент Охридски", национален природонаучен музей при БАН и др.В Музейко, от 16 ч.28.09За животните с любовDare 2 Care Animals организира благотворителен базар в подкрепа на животните, за които се грижи. Целта на инициативата е събирането на 10 000 лв. за покриване на вече натрупани и предстоящи разходи по отглеждането на бездомните животни. На базара всеки ще може да си закупи ръчно изработени и брандирани вещи, бижута и книги. При желание можете да занесете нещо изработено от вас за продан или да направите директно дарение.Зала за събития "В парка", от 10 ч.28-29.09Фестивал на татуировкитеBulgaria Tattoo Expo е най-голямото събитие за татуировки и алтернативна култура и се провежда за пети път в София. На сайта на фестивала можете да видите пълния списък на артистите, артисти, които ще работят по време на събитието - www.bulgariatattooexpo.com . Има възможност и за татус на място.В Зала 3 на НДК, от 10 ч.До 29.09Португалско киноФестивалът на португалското кино ще се проведе за шести път в България. Сред най-интересните филми са: петъчната прожекция на комедията "Лъвът" от квартала" на режисьора Артур Дуарте, в събота може да се види "Португалия не е за продан" на Андре Бадало, пълната програма е на страницата на Португалския културен институт. Всички филми са с български субтитри.В кино "Одеон", вход свободен след вземане на пропуск от касата29.09Кучешки работиНа Dog Fest 2019 са поканени стопани на кучета заедно с техните любимци, както и всички почитателите на четириногите. Организаторите са предвидили игри, състезания и демонстрации. Хора, осиновили своите домашни любимци, ще споделят своите лични истории, а всички желаещи ще получат повече информация как биха могли да помогнат на приютите за бездомни кучета. Стопаните ще могат да се запознаят и с различни приложения и джаджи, които биха могли да ги улеснят в отглеждането на домашни любимци.В Южен парк 2, от 14 ч.29. 09Почетно залесяванеВ рамките на събитието "85 години Природен парк Витоша, 385 милиона години гора" ще се организира почетно залесяване на специално подбрано място на Витоша. Идеята на инициативата е да отбележи по специален начин юбилея на най-стария природен парк на Балканите. Фиданки и инструменти ще бъдат осигурени от доброволците, които приветстват всеки, който би могъл да донесе лопата, кирка или шурикен.В Природен парк Витоша, от 10 ч.30.09По стъпките на СофияАвторът на уебсайта "Исторически маршрути" Здравко Петров ще направи премиера на книгата си посветена на столицата, която носи едноименното заглавие "Исторически маршрути: София". Тя съдържа 2 маршрута с обща дължина 6 км, в рамките на които читателите ще могат да се запознаят с 80 обекта, 7 периода и над 200 снимки.В Регионален исторически музей – София, от 18:30 ч.30.09Бялата вранаПрожекция в кино "Люмиер" на филма "Рудолф Нуреев: Бялата врана". По време на турне на елитната балетна трупа на ленинградския театър "Киров" в Париж през 1961 г. звездатаРудолф Нуреев успява да се изплъзне от опеката на агентите на КГБ и остава на Запад. Завладяващ портрет на един гениален артист, чиито талант и темперамент разтърсват не само света на балета, но и този на международните отношения.В кино "Люмиер Лидл", от 19 ч.1.10Светулките бягатСофийски планински клуб организира благотворително бягане, наречено "Светулки рън" в подкрепа на хората със зрителни увреждания. Бягането ще се проведе по петкилометрово трасе в Борисовата градина, а стартът е от езерото "Ариана". Всички участници ще трябва да бъдат с челници, за да се ориентират в тъмното.В Борисовата градина, регестрация 19 ч., такса 10 лв2-20.10Огледалце, огледалцеGood Mirrors Are Not Cheap е кураторски проект, развит около идеите за репрезентация и носталгия, произхождащи от специфичния културен контекст на София. Кураторка е Киара Картучиа, а творбите са на художниците Мария Налбантова, Мартин Пенев, Севда Семер, Ина Валентинова и Стела Василева. Откриването с представяне е на 2 откомври.В Гьоте институт3.10Ерос отново в СофияЕрос Рамацоти ще гостува в столицата, а посещението му на България е част от световното му турне "Vita ce n`e". То носи името на последния му албум, който излезе в края на миналата година. В рамките на концерта Рамацоти ще зарадва феновете си както с песни от новия си албум, така и с някои от най-известните си композиции.В Зала "Арена Армеец", билети: 50 - 120 лв.До 13.10Into the WildИзложбата "Див живот" на художника Симеон Стоилов открива новия сезон в галерия Credo Bonum събира на едно място ролите му на фотограф и художник и неговата страстта към природата и стихиите. В платната си той се вглежда в безкрайната красота на дивата природа, но не далечната екзотика, а най-обикновената около нас. През последните години широка известност поручават архитектурните проекти на Стоилов, сред които е Палентологичния музей в Дорково.