Kалендар и домашно кино

Домашно кино



The Laundromat. Освен The Irishman на Мартин Скорсезе и пълнометражното продължение на сериала Breaking Bad, тази есен носи още един очакван филм, който тръгва по стрийминг платформите. The Laundromat на Стивън Содърсбърг, който направи премиера на фестивала във Венеция, е с участието на изключително разнообразен актьорски състав: Гари Олдман, Мерил Стрийп, Антонио Бандерас, Дейвид Шуимър. Матиас Схунаартс, Шарън Стоун. Сюжетът на филма е вдъхновен от разкритията от 2015 г. за офшорните компании в Панама и заплетените схеми около тях за избягването на данъци. В Netflix от 18 октомври.



Катедрала "Нотър-Дам: Битка с огъня". Документален филм проследява как френските органи на реда се справят с инцидентния пожар, обхванал катедралата в Париж в деня на 15 април тази година. По National Geographic в събота от 19 октомври от 20 ч. и в неделя от 12 ч.



Спайдър-мен: В Спайди-вселената. Последният до момента филм за супергерой на Марвел е първият, който е изцял анимиран откакто историята му влезе в киното. Стиловият завой се оказа успешен: миналата година филмът спечели 375,5 млн. долара при 90 млн. бюджет. В HBO от 20 октомври.