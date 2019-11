Game Over. Start Again?

В програмата са включени и няколко събития за деца: в SofiaLab ще има презентация на различни игри, от аналогови до добавена реалност.

Програмата на Sofia Game Night обхваща над 40 събития тази година. Събитието се организира от "Гьоте-Институт България" и организацията за електронни спортове ESL. Цялата програма е онлайн на goethe.de

За втора година Sofia Game Night ще разшири представите за гейминг и мястото на видеоигрите в днешната култура. А колкото повече се потапяте в програмата, толкова повече оставате с усещането, че те са вече пълноценен начин да си обясним света наоколо.Събитието започва на 2 ноември в "Гьоте Институт" с пътуваща изложба на експериментални компютърни игри от осем страни, като всяка е създадена в своеобразен джем сешън - в различни градове, разработчиците се събират и на място изграждат концепциите. Всяка игра е малко или много обвързана с политически и локални теми. Мексиканската Circled изследва проблема със страха от изолиране в обществото, Make it Rain е критика върху корупцията в Тайланд, а направената в САЩ Struggling Dreams поставя участника редом с търсещи подслон бежанци.Какво се случва на този фронт у нас? От 18 до 22 ч. на същото място над 30 български компании ще представят свои игри и така ще запознаят публиката с това, което вълнува българската гейм индустрия в момента. Ако искате да усетите повече от духа й, може да се насочите към бар "Стърлинг 2", където от 16 до 22 ч. ще има демонстрация на играта Who Shot the Sheriff?, създадена в уестърн естетиката от XIX век.Домакини на част от събитията ще бъдат градските коуъркинг пространства. В move.bg гимназистите от 19 СУ "Елин Пелин" ще покажат посветена на българската история игра. В КО-ОП интерактивна изложба ще срещне художници и живеещи в България бежанци, а премиера ще направи бордовата игра Decktators, която ви поставя в позицията на диктатор и така запознава участващите с различните тактики на репресия. В cosmos coworking camp ще има презентация на различни проекти, свързани с виртуалната реалност.