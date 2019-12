20 книги в навечерието на 2020

Няколко от заглавията на тази година, които не са преведени на български (засега), но заслужиха вниманието на западната критика:



The Testaments, Margaret Atwood



Olive, Again, Elizabeth Strout



City of Girls, Elizabeth Gilbert



Girl, Woman, Other, Bernardine Evaristo



Night Boat to Tangier, Kevin Barry



The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, Shoshana Zuboff



Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland, Patrick Radden Keefe



No Visible Bruises, Rachel Louise Snyder



The Light that Failed A Reckoning, Ivan Krastev and Stephen Holmes



The Yellow House, Sarah M. Broom