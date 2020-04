Инстатерапията на Беловски

Илюстрация Увеличаване Автор: Станислав Беловски Смаляванеа>

Така историята на изкуството влиза в саркастичен контакт с нашата действителност: в колажите Ив Клайн се хвърля пред Народния театър, надписът "Холивуд" е заменен от "Карантина", инсталациите на Олафур Елиасон придобиват формите на коронавируса, героите във фотографията на Мери Елън Марк Джоел Мейеровиц излизат от американската провинция или улиците на големите градове и застават в центъра на София.

Илюстрация Центърът на София и кадър от филма "Фотоувлечение" на Микеланджело Антониони

Центърът на София и кадър от филма "Фотоувлечение" на Микеланджело Антониони

Колажите му всъщност имат общо с артистичните практики на Беловски като художник - той често използва фотографския материал като първоизточник на картините си. Силно заинтригуван е от политическите събития и попкултурата и всички възможни референции, които могат да произлязат от тях - Фрида Кало, работилата с The Velvet Underground Нико, обложките на The Clash, логото на The Rolling Stones, съветският политик Леонид Брежнев, (разбира се, облечен като Дарт Вейдър и провъзгласяващ се за създател на "Лукойл"), са намирали място в работата му.

Илюстрация Станислав Беловски като художник: "LUK, I'm your father", живопис, 2014

Станислав Беловски като художник: "LUK, I'm your father", живопис, 2014

"Техниката на работа е сходна. Появява се идеята, след това идва търсенето на подходящия фотографски материал, комбинирането, скалирането, промените. Само по себе си това не е бърз процес, после рисуването на платно отделно си иска своето време." Дали някой колаж скоро няма да прерасне в картина? "Онлайн колажите са бърза медиа за коментар по актуални политически събития, които се менят с часове. Те носят смисъл за аудиторията си тук и сега, не ми се струва, че има нужда да се пресъздават в някаква по-трайна медиа."

Докато подхожда с хумор към ситуацията, той все пак е засегнат от нея. "Сам финансирам проектите си. Изложба, която готвя от години и в която вложих много работа и средства, беше планирана за април и се отлага. Визуалните артисти сме по-гъвкави - можем да отложим показването на работите си, да работим в друга медиа и т.н., но при сценичните изкуства например ударът е голям. Пространствата затвориха, не може да се провеждат репетиции, а и след падане на карантината не е ясно кога зрителите ще се престрашат да влязат пак в залите."

Илюстрация "Нико", 2015, живопис

"Нико", 2015, живопис

Илюстрация Clash the Doors, 2016, смесени техники

Clash the Doors, 2016, смесени техники

Фотограф: Станислав Беловски

Трудните времена винаги са провокирали и силен черен хумор. Художникът Станислав Беловски все по-добре се специализира в него: в Instagram той публикува колажи, които коментират темите на деня, често смесени с известни постижения в съвременното изкуство, фотографията, киното.Имало ли е конкретно събитие, което да е провокирало началото на поредицата? "Събарянето на Двойната къща на бул. "Васил Левски" през пролетта на 2017 г. Имаше голямо обществено възмущение от тоталното безсилие да се спре това безобразие. И жива верига даже имаше, но багерите изравниха къщата със земята. После Министерството на културата каза, че трябва да се възстанови, сега има скеле и строеж. Направих колаж, който отпечатахме на плакати и разлепихме наоколо. Видях го сниман по разни групи в социалните мрежи. Дадох си сметка, че има смисъл от такъв визуален коментар по актуални обществени теми - и че онлайн колажите имат потенциал да стигнат до много хора", казва Беловски, който е роден през 1976 г. в София. Започва да показва живописта си през 90-те години, а постепенно става все по-пълноценна част от българската сцена на съвременното изкуство.Беловски се надява, че в момент, в който културните събития са отменени и пространствата са затворени, а фокусирана културна стратегия не се наблюдава, ще бъде намерен начин артистите да бъдат подпомогнати.Как влияе социалната изолация на един художник?"Тя не носи кой знае колко промени за мен, освен че не съм наясно кога и дали ще посетя архитектурното биенале във Венеция тази година. Ателието ми е вкъщи и часовете работа са си същите. Интересно ми е в момента да въобразявам "един друг възможен свят" по улиците, по които вече не излизаме толкова заради карантината. Разходките са ограничени до това да снимам улиците в ракурса, който ми е нужен, и не работят магазините за художнически материали, но все пак социалното дистанциране ще ни помогне да се справим с коронавируса. И доброто настроение."Колажите на Станислав Беловски са на instagram.com/sbelovski , а за повече от работата му като художник - saatchiart.com/belovski