Голямото гледане

Алекс Гарланд е автор на преиздавания четири пъти за една година роман "Плажът", по който режисьорът Дани Бойл направи екранизация с Леонардо ди Каприо в главната роля. Няколко години по-късно британският писател изчезна от литературната сцена, за да се посвети на киното - написа сценариите на "28 дни по-късно", "Никога не ме оставяй" по романа на Казуо Ишигуро и "Дред" по известния комикс. Дебютът му като режисьор беше "Ex Machina: Бог от машината", последва и "Изтребление". Сега Гарланд дебютира и на малкия екран със сериала Devs, на който е сценарист, продуцент и режисьор. С една дума - имаме всички основания да вярваме, че продукцията ще е интересна.





Осемте серии проследяват Лили Чан - млада компютърна инженерка, която работи в Силициевата долина компания . След като нейният приятел - служител в същата компания, изчезва, Лили започва разследване.



Епизодите вече са качени в HBOGО.

През 1985 г. Стивън Спилбърг създаде фантастичния сериал антология Amazing Stories и покани за режисьори на различните серии Клинт Истууд, Мартин Скорсезе, Бърт Рейнолдс, Боб Кларк и др. Поредицата се разгърна в рамките на две години и беше номинирана за 12 награди "Еми", от които спечели 5. Сега сериалът се завръща по поръчка на Apple TV+ с чисто нови пет епизода. Синопсисът гласи, че "чрез погледа на притежаващите най-голямо творческо въображение кинотворци, режисьори и сценаристи на нашето време всеки епизод на Amazing Stories ще отведе зрителите в невероятни светове на чудеса, възможности и въображение" Спилбърг е изпълнителен продуцент, а шоуто е поверено на Еди Китсис и Адам Хороуиц ("Изгубени", "Имало едно време" и "Tron: Заветът").

Вече по Apple TV+

"Нула нула нула"

"Нула нула нула" е в HBO и HBGO

Kingdom 2

Ozark 3

Ozark 3 е в Netflix от 27 март

Един сериал, който ще бъде интересен за феновете на фентъзи продукциите, мечовете и магьосниците. Той е телевизионна адаптация на книгата със същото име на датската писателка и илюстраторка Тонке Драхт и разказва история от средните векове за един безмилостен принц, който застрашава да хвърли света в мрак. Един млад рицар на име Тюри се впуска в епично приключение, за да достави тайно писмо до краля, и по пътя неочаквано се оказва част от магическо пророчество, говорещо за възхода на герой, който ще победи принца и ще донесе мир на всички. Това би бил той, ако оцелее по време на своето приключение и така се научи да бъде истински рицар и лидер.

Рийз Уидърспун е все по-привлечена от малкия екран - тя не само прави брилянтни роли в сериалите Big Little Lies и The Morning Show, а сега и участва и продуцира новия минисериал на Hulu. В семейната драма/трилър животът на две много различни жени се пресича, когато дъщерите им се сприятеляват. Уидърспун влиза в образа на Елена Ричардсън - привидно съвършената майка от богато предградие, а нейната екранна партньорка Кери Уошингтън - на енигматичната фотографка Миа Уорън, която бяга от нещо и живее с дъщеря си в колата. Елена предлага работа на Миа като домашна помощница в къщата си, което води до редица "малки пожари" - разкриване на тайни, предателства, лъжи и емоционални експлозии.



Little Fires Everywhere е базиран на едноименния бестселър от Селест Инг, който засяга класовите и расовите конфликти в спокойно и подредено градче. Напомня ни на "Отчаяни съпруги" и "Големите малки лъжи", но се надяваме да ги надгради, като постави обществено значими теми и неудобни въпроси в американското общество.

Little Fires Everywhere е в Hulu

Млада жена от ортодоксална еврейска общност в Бруклин бяга от уреден брак и тръгва към Берлин, за да започне нов живот за себе си, но миналото се опитва да я хване. Ще видим различни култури, интересни градски пейзажи, традиции и емоционални катаклизми.

Разкажи ми приказка 2

Dispatches from Elsewhere

Джим Кери е отново на малкия екран в образа на Джеф - телевизионна икона и собственик на империя за милиарди. Но когато семейството му започва да се разпада, водещият на детски предавания не може да получи помощ от приказките, басните и куклите.

The Valhalla Murders

Стив Бушеми играе Господ в първия сезон на сериала, а сега той и неговите колеги от "Рай ООД" са спуснати в Средновековието, където се опитват да останат оптимисти въпреки времето, в което живеят - крайно неравенство в доходите, лошо здравеопазване и повсеместна непросветеност.

В HBO и HBOGO

Star Trek: Picard

Феновете на сериалите и пълнометражните филми под иконичното име ще се зарадват да изгле ж дат чисто нови десет епизода от легендарната поредица. В края на XXIV век и 14 години след пенсионирането си от Starfleet Жан-Люк Пикар (сър Патрик Стюарт) живее спокоен живот на своето лозе "Шато Пикар". Но е издирен от мистериозна млада жена, нуждаеща се от помощта му...

В CBS

Паралелите с "Наркос" са неизбежни заради темата - световното разпространение на кокаина, наркокартелите, ламтежът за пари. Но продукцията на европейските Canal+ и Sky Studios е като че ли е по-висока топка. Тя по книгата на журналиста Роберто Савиано (на български издадена от изд. "Ера" през 2014 г.), избрал за нейно заглавие термина "Нула нула нула", означаващ кодово название на най-чистия кокаин на пазара.Савиано става известен с репортажния си роман "Гомор: Лице в лице с камората" от 2006 г., разобличаващ тъмните сделки на неаполитанската мафия, заради който е осъден на смърт от камората. Той е поставен под денонощна охрана повече от седем години - време, в което се сближава с полицейските служители и благодарение на тях успява да събере информация за търговията на кокаин.Със ZeroZeroZero Савиано прави дълбоко разследване за това как белият прах въвлича света в сивата икономика и налага свои собствени правила. За разлика от поредицата "Наркос" тук сюжетът се разгръща на три континента в шест държави. Мащабната продукция с международни актьори и преплетени истории е под режисурата на италианеца Стефано Солима, познат от тв адаптацията на "Гомор", сериала Romanzo Criminale, както и на филмите "Субура" и "Сикарио 2: Солдадо".Ако коронавирус пандемията не ви е достатъчна, ето една по-екзотична - развиваща се в Корея, в историческия период Чосон, или късния XVI век. Мистериозна чума се разпространява и превръща заразените в чудовища. Наследникът на трона на царството, раздирано от корупция и глад, е обвинен в предателство. Самоотвержено той тръгва на опасно пътешествие, за да се опита да спаси народа си и да разбере откъде идва мистериозната епидемия. И там, по пътя, се натъква на истинско зло...Южнокорейската историческа зомби поредица на режисьора Сон Хун Ким (A Hard Day, The Tunnel) и сценаристката Ън Хи Ким (Signal) се прие много добре от публиката и логично - следва продължение в нови шест епизода. Макар и на моменти доста кървава, обстановката е красива и различна.Kingdom Season 2 е в NetflixМина повече от година, откакто видяхме за последно финансовия съветник Марти Бърд (Джейсън Бейтман) и неговото семейство. В третия сезон на сериала те продължават да се мъчат, макар вече да са собственици на казино. Докато напрежението и бизнесът с пране на пари растат, Марти и Уенди се борят за безопасността на семейството си. Ситуациите около тях се оплитат все повече и семейството продължава да е все така изложено на опасност в компанията на огнестрелни оръжия и купища пачки.Имате ли идея как е възникнал най-популярният и обичан спорт в света - футболът? Този сериал от шест части дава отговор, като проследява историята и произхода на играта през 1800 г. и показва как наподобяващият в началото ръгби спорт престава да принадлежи на богатите и се разширява като развлекателна дейност за народа.Лимитираният сериал от създателите на "Имението Даунтаун" разказва за Артър Кинард, популярен като Лорд на футбола, и Фъргюс Сътър, смятан за първия професионален футболист.The English Game е в Netflix от 20 мартТя е една от жените, за които се смята, че са променили света. Си Джей Уокър е афроамериканка, родена през 1867 г. в Луизиана под името Сара Брийдлов, и е първото дете на роби, родено в свобода. Сирак, тя се омъжва рано и работи като прислужница и перачка. Поради проблеми със скалпа започва да експериментира с продукти в кухнята и за късмет се запознава с жена, която й разказва най-важното за продуктите за грижа за коса по онова време. От нея Уокър научава много неща и постепенно започва своя линия от продукти за коса за тъмнокожи жени.Биографичната поредица от четири части разказва нейния изключителен път - от нищо до самостоятелните стъпки, които я правят първата американка милионер в САЩ, ментор на жени, филантроп и лектор. Главната роля се играе от носителката на "Оскар" Октавия Спенсър.Self Made: Inspired by the Life of Madam C. J. Walker е в Netflix от 20 мартThe Letter for the King е в Netflix от 20 мартВ Netflix, 26 мартМинисериал от две части е най-новата адаптация на романа на Агата Кристи от 1961 г. Класическа детективска история - разследване на умиращата дама мис Дейвис, която в последната си изповед дава списък с имена и споделя тайни на свещеника.Вече в Amazon Prime VideoВтори сезон, в който някои от най-любимите приказки на света са превърнати в мрачни психологически трилъри. Сред тях сега са включени "Красавицата и Звяра", "Спящата красавица" и "Пепеляшка".В HBO и HBGOАко харесвате Sense8 и Dirk Gently's holistic detective agency, този сериал също ще ви хареса. Историята се върти около четирима обикновени герои, които, чувствайки, че нещо в живота им липсва, се включват в една игра. Антиутопията е на AMC, която стои зад Breaking Bad, Mad Men и The Walking Dead.AMC от 1 мартВ HBO и HBGOСкандинавска тъмна поредица, в която исландски детектив се обединява с полицай от Норвегия, за да разследват серия от убийства в мистериозната Исландия. За феновете на "Мостът" или "В капан".В Netfix