Шоу по време на пандемия

Илюстрация Обложката на албума Abbey Road на The Beatles, на която четиримата от групата преминават лондонската улица близо един до друг, получи различни интерпретации в условията на социална дистанция

Увеличаване Обложката на албума Abbey Road на The Beatles, на която четиримата от групата преминават лондонската улица близо един до друг, получи различни интерпретации в условията на социална дистанция

[Activisita Agency] Смаляванеа>

За музикантите един от големите удари е отмяната на турнета през пролетта и началото на лятото - през последното десетилетие това е най-доходоносната дейност за един изпълнител на фона на трайно свиващите се физически продажби и дългогодишните спорове около малкия процент, който музикантите получават от стрийминг платформи като Spotify. Няколко кампании около дългоочаквани нови албуми бяха преместени за по-късна дата: отлагат се предстоящите издания на изпълнители като Лейди Гага, Дуа Липа, Сам Смит, HAIM.

През последните седмици по-нишовите изпълнители и лейбъли се опитват да компенсират неочакваните загуби с компилации, ексклузивни издания, разпродажби (метод, който среща смесени реакции, тъй като в условията на пандемия работещите в куриерските услуги са сред най-уязвимите групи) или призиви за директни дарения. Отмяната на събития за месеци напред афектира по същия начин театрални и пърформънс актьори и в известна степен популярните писатели, фотографи и стендъп комици.

Условията на извънредно положение промениха радикално плановете на стрийминг платформи като Netflix, които на 13 март спряха работа по всичките си продукции, включително продълженията на хитови сериали като Stranger Things и Russian Doll. Стрийминг гигантът инвестира 17.3 млн. долара в оригинално съдържание през тази година. Междувременно се отмениха и премиерите на високобюджетни филми като "Бързи и яростни" 9, епизодът на HBO, който трябваше да събере актьорите от "Приятели" за общо интервю, сериалът на Amazon Prime по "Властелинът на пръстените", в който бяха инвестирани 250 млн. долара. Сред големите телевизионни събития, които също пострадаха от ситуацията, е и тазгодишното издание на "Евровизия", което трябваше да се проведе в Ротердам.

Социалната дистанция на затворени места измени радикално работата на токшоутата и прекрои напълно концепцията им: популярни водещи като Джон Оливър, Стивън Колбер, Джими Фалън излязоха от студиата си и започнаха да записват на други места, с изключително ограничен екип, без публика или направо от вкъщи.

Пандемията промени напълно и графика на големи и малки фестивали, които по традиция трябва да са предвестник на големите културни явления през следващата година: кинофестивалът в Кан отмени традиционното си откриване през май за по-късно през 2020 г. (досега той е бил отменян веднъж - през 1968, заради масови студентски протести във Франция), но има добра новина - пространствата, в които се помещава фестивала ще бъдат използвани за настаняване на бездомни хора. Един от най-мащабните музикални фестивали в света, този в Гластънбъри, беше отложен за следващата година, както и събития, които съчетават различни изкуства, като SXSW в Тексас.



В България това засегна новото издание на "София филм фест", който се отменя за все още неуточнена по-късна дата през 2020 г.

Вече има някои бързи и радикални примери на подкрепа към изкуствата. На 20 март Берлинският сенат отпусна 100 млн. евро в грантове, с които да пребори ефектите от кризата върху малкия бизнес и културата, и отделно 300 млн. за засегнатите в хотелиерската и ресторантьорската сфера. Допълнителни 50 милиарда евро ще отидат към културния сектор, тъй като по думите на културния министър на Германия Моника Грутерс, "хората на изкуството са незаменими, особено в ситуация като тази."

Марката китари Fender започна да предлага безплатни тримесечни онлайн уроци за първите сто хиляди записани. Ако по-скоро ви влече към синтезаторите и абстрактните звуци - Moog и Korg пуснаха безплатни приложения.

В Испания, втората най-тежко засегната от вируса държава в Европа, издателската индустрия също предприе няколко мерки: испанският клон на американското издателство Hearst даде свободен достъп до мартенския брой на всичките си списания (Elle, Harper's Bazaar, Men's Health, Women's Health, Cosmopolitan, Esquire и други). Те са достъпни в платформата Kiosko y mas без необходимост от регистрация. От своя страна Conde Nast пусна безплатно априлските броеве на испанските издания на Vanity Fair, Traveler, Vogue, GQ, Glamour без регистрация. Водещият всекидневник El Pais отмени въведения малко преди актуалните събития платен достъп и дава възможност за сваляне на броеве в pdf формат.

Задържането на вниманието на публиката, дори и да не носи доход, постепенно се превръща в практика и в музиката: след като сезонът на нюйоркската "Метрополитън опера" внезапно прекъсна, на уебсайта всеки ден във високо качество се излъчват спектакли от последните 40 години. Подобна стратегия предприе и Виенската опера.

През последните две седмици включванията на живо в социалните мрежи се превърнаха в нов начин за контакт с публиката. Роби Уилямс, Джеймс Блейк, Крис Мартин (Coldplay), Бен Гибърт, (Death Cab for Cutie), Пати Смит са сред музикантите, които направиха изпълнения от студиата или домовете си.

Очаква се съвсем скоро да има и все повече ексклузивно семейно ориентирано съдържание - в опит да помогне на всички родители, които трябва да съчетават и работа, платформата за аудиокниги Audible пуска за свободно използване каталога си с детска литература.