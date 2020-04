Дневник на една карантина

Илюстрация Инсталацията My Bed на Трейси Емин

"Ще изляза от моята ужасна малка дупка, този гроб, в който бях заклещена прекалено дълго, и ще се отправя към слънцето. Ще усещам топлина и сигурност, и добрина, и всичко, което съм мечтала да изпитам. И ще бъда обичана от вас", гласи част от текста, който известната британска артистка Трейси Емин публикува на 26 март в инстаграм профила на лондонската галерия White Cube Краткото видео в поста тя снима легнала във ваната си, на чийто ръб е поставена закуската й.

В продължение на седмица Емин споделяше своя "дневник от образи и мисли, отразяващи настоящата ситуация", както обясняват от галерията. От White Cube казаха за "Капитал", че вдъхновената от световната пандемия инициатива ще продължи и с други артисти, които "превземат" техния профил за седмица. Сред тях са

На третия ден Трейси Емин сподели, че се чувства ядосана и че "днес нещо не е наред с мен". На следващия качва видео с картина, върху която работи от шест месеца и все още не е завършила. На ден шести в 4.55 часа тя показва вътрешността на своето студио, включително и малкия диван, "на който спя, ако изобщо спя". В същото време на личния си профил Трейси (traceyeminstudio) има само два поста.

My Bed (1998) - н

Изложбата на артистката на Фестивала в Единбург, предвидена за август тази година, е отложена за май 2021 г., а друга изложба в Южна Франция - за юли догодина. Голямата изложба The Loneliness of the Soul трябваше да открие музея "Мунк" в Осло тази пролет. В нея творчеството на Трейси Емин общува с това на известния норвежки артист Едвард Мунк, от когото тя се вдъхновява още от началото на кариерата си и с когото споделя интереса към сложността на човешката психика. Емин получава пълен достъп до архивите на Мунк. Тя спечели и конкурса за скулптура пред музея със своята седемметрова фигура The Mother. Откриването на самия музей беше отложено за есента заради довършителни строителни работи. В същото време съорганизаторите от Royal Academy of Arts в Лондон планираха да покажат изложбата от 15 ноември 2020 до 28 февруари 2021 г. и за момента тя остава в календара.

През последните две години международната жп гара St Pancras в Лондон показва една от най-големите творби на Трейси Емин, двадесетметровата ръчно написана и изработена от неонови светлини фраза

Антъни Гормли (4 - 11 април), Сара Морис (13 - 19 април), Ракив Шоу (22 - 28 април), Парк Сио-Боу (10 - 16 май).еоправено легло с разхвърляни лични вещи, сред които мръсни чаршафи, фасове, празна бутилка, бельо и презервативи, и до днес остава най-известната творба на 57-годишната Трейси Емин. През 2014 г. инсталацията е купена на търг от немски колекционер за 3.5 милиона евро. Емин остава вярна на силно вдъхновеното от личните й преживявания изкуство.I Want My Time With You. "Ако още не сте я видели на живо, заповядайте. Получава се чудесна снимка за инстаграм", казват от управлението на гарата. Поканата, разбира се, е отправена доста преди повсеместните свързани с глобалната пандемия ограничения.