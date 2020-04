Голямото гледане 3

Макар първият му епизод да е компромисен, задължително ще дадем шанс на новия романтично-комедиен сериал на HBO. Причината - зад него стои вече звездният тандем Вики Джоунс и Фийби Уолър-Бридж, добре познати ни като автори и изпълнителни продуценти на Fleabag и първия сезон на "Убивайки Ийв". Руби (Мерит Уивър, "Сестра Джаки") и Били (Донал Глийсън, "Еx-Machina - Бог от машината"; "Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър") са приятели от колежа и бивши любовници, които още тогава, преди 17 години, са се разбрали - ако някой от двамата изпрати съобщение на другия с текст Run ("Бягай"), а другият отговори със същото, то на мига ще зарежат всичко и ще се срещнат в точно определен влак на Central Station, за да обиколят Америка. Така и става - Руби изоставя меланхоличното ежедневие от предградията, за да преразгледа миналото, докато заедно с Били пропътуват цяла седмица и историята им се преобърне тайнствено и неочаквано.

Седем епизода от по половин час, всеки понеделник на HBO GO и от 21:30 ч. по HBO.

.

Убивайки Ийв III

Седемдесетте - времето, в което движението на феминистките от втората вълна Глория Стайнем, Бети Фридан, Шърли Чизъм, Бела Абзъг и Джил Ръкелсхаус се опитва да наложи ратифицирането на поправката "Равни права" и се бори за по-добро заплащане, повече права и свободи на жените. Но консервативната американка Филис Шлафли не е на тяхна страна - неочаквано тя въстава срещу идеята за равноправие между половете и се превръща в една от водещите фигури в антифеминисткото движение, представител на консервативните възгледи в САЩ. Паралелно с историята й лимитираният сериал на FX разказва и тази на жените, водещи една от най-тежките културни войни през 70-те, че и до днес. В ролата на Филис е носителката на "Оскар" Кейт Бланшет.

По HBO GO и HBO.

I Know This Much Is True



Базиран на едноименния роман на Уоли Лам от 1998 г., сериалът показва паралелните животи на еднояйчните близнаци Доминик и Томас Бърдси, преминали през различни изпитания и драматични обрати. Историята, изпълнена с тъмни взаимоотношения и семейна вина, се води от гледната точка на Доминик, саможертвено опитващ се да се справи с брат си - затворен в институция и страдащ от параноидна шизофрения. Актьорът Марк Ръфало се справя отлично, влизайки в ролите и на двата образа.

Премиерата е на 27 април по HBO.

Илюстрация Most Dangerous Game

Увеличаване Most Dangerous Game

Смаляванеа>

Most Dangerous Game

Едно от заглавията на прясно стартиралата стрийминг платформа Quibi за гледане на филми и сериали в мобилен формат представлява съвременен прочит на романа "Бягащият човек" на Стивън Кинг (с екранизация от 1987 г., в главната роля е Арнолд Шварценегер), но всъщност е базирана на излязлата през 1924 г. история от Ричард Конел.

В смъртоносната игра са въвлечени финансово задлъжнелият и смъртно болен Додж Тайнс (Лиъм Хемсуърт) и алчният продуцент Майл Селър (Кристоф Валц, заради чието актьорско превъплъщение предимно си струва гледането). Играта е съвсем истинска и още по-жестока - Додж трябва да участва в лов на хора. Ако оцелее в рамките на 24 часа, ще спечели 24 милиона долара, с които ще помогне на бременната жена и нероденото си дете. Режисьор е Фил Абрахам, номинираният за "Еми" с "Момчетата от Медисън авеню".

По Quibi.

Вместо да шокира както в "Еуфория" или да разсмива както в "Секс образование", този разказ за живота на младите хора е трогателен, емоционален и обмислен. Не случайно - 12-те половинчасови епизода са създадени по наградения с награда "Коста" роман "Нормални хора" на младата ирландска писателка Сали Руни. Бестселърът оживява на екран, за да ни накара да преживеем разпокъсаната в дълги години чувствена, физическа и емоционално уязвима връзка на главните герои Мариан и Конъл. Двамата се лутат в себе си и другия в опитите си да намерят своето място в обществото, да преодолеят социалните разлики и травмите от насилие.

От 30 април в Hulu.

възхода на радиоевангелизма.

Фантастичната антология, вдъхновена от творчеството и едноименното арт издание на шведския художник Саймън Сталенхаг, съдържа осем истории на различни режисьори, сред които Джоди Фостър, Со Йонг Ким, Андрю Стантън, Марк Романек. Те са обединени от темите на града и хората, живеещи над т.нар. The Loop - мистериозна машина, направена, за да изследва тайните на Вселената, да извършва смятани за невъзможни досега неща и да предизвика познатите закони на физиката. Научнофантастична поредица, която напомня на сън под музикалния съпровод на един от включените в нея композитори - Филип Глас, екзистенциална и задълбочена, красива и магична. В актьорския списък виждаме имената Джонатан Прайс и Ребека Хол.По Amazon PrimeГероинята Ийв не трябваше да е сред живите след края на втори сезон, но, хей, това е успешен сериал, защо да се спира, като може тепърва да се разтегля! Третият сезон стартира веднага с познати елементи - няколко убийства, руски език, шпионска интрига и хубав гардероб. Агентката от МИ5 Ийв Поластри (Сандра О) се опитва да забрави за стария си живот и да започне чисто нов, макар и безличен живот, но "инцидентът" в края на първи епизод показва, че е невъзможно. Новият й път пак се оплита с този на наемната убийца Виланел (Джоди Комер), за да ни въвлече в добре познатите ни находчиви маневри, изненади в сюжета, остроумен хумор и отлична актьорска игра.Осем епизода от по 60 минути всеки понеделник в HBO GO и HBO.Сюжетът се разгръща не във викториански Лондон, където е ситуирана оригиналната поредица, а близо 40 години след нея, по време на Златния век на Холивуд. Времето е 1938 г., мястото - Лос Анджелис, а героите са свързани с конфликт с божеството. Жестоко убийство шокира града и детектив Тиаго Вега (Даниел Зовато) заедно с партньора му Люис Мичънър (Нейтън Лейн) се забъркват в епична история. Докато я разплитат, ставаме свидетели на изграждането на първите магистрали на града, дълбоките му традиции в мексиканско-американския фолклор, опасните шпионски действия на Третия райх иТъмните и необичайни сили се спускат наоколо, а Натали Дормър от "Игра на тронове" е Магда - демон, който може да приема външния вид на другите.Премиера на 27 април по HBO.