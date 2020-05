Елате ни на гости

Илюстрация Одри Хепбърн в дома си в Лос Анджелис, 1957 г.

[© Sid Avery / MPTV Images]

Когато през 1953 г. американският фотограф Сид Ейвъри (1918 - 2002 г.) отива да прави репортаж в дома на Марлон Брандо в Бевърли Глен, Калифорния, той убеждава звездата да разчиства и подрежда, докато го снима. Именно нетипичният му в онези години подход да показва най-известните артисти предимно в непринудена домашна обстановка го превръща в един от най-търсените фотографи. Книгата Sid Avery: The Art of the Hollywood Snapshot, издадена от Reel Art Press през 2012 г., събира много от най-известните му фотографии, публикувани предимно в The Saturday Evening Post, Life, Look, както и много непоказвани фотографии. За целите на книгата издателството получава пълен достъп до богатия му архив.

Илюстрация Рок Хъдсън в дома си по време на снимките за репортажа "Как се създава кинозвезда" в Saturday Evening Post, септември 1952 г.

[© Sid Avery / MPTV Images]

Сид Ейвъри е един от най-известните и продуктивни фотографи, работили в Холивуд между 40-те и 60-те години на ХХ век. По-късно той се преквалифицира почти изцяло като рекламен фотограф и режисьор. През 80-те години създава Motion Picture and Television Photo Archive (mptv Images), който представя над петдесет от най-известните холивудски фотографи и който днес се управлява от сина му Рон. Първата книга на Ейвъри, Hollywood at Home: A Family Album 1950 - 1965, е издадена от Crown през 1990 г.

Илюстрация Хъмфри Богарт и съпругата му Лорън Бакол с техния син Стивън, август 1952 г.

[© Sid Avery / MPTV Images]

Илюстрация Пол Нюман и Джоан Удуърд в дома им в Бевърли хилс, 1958 г.

[© Sid Avery / MPTV Images]

Сред звездите откриваме семейството на Лорън Бокал и Хъмфри Богарт със сина им Стивън, това на Деби Рейнълдс и Еди Фишър и децата им Кари и Тод, Одри Хепбърн пред огледалото, Пол Нюман и съпругата му Джоан Удуърд в кухнята, Рок Хъдзън, сервиращ хамбургери от барбекюто в задния си двор.През 1960 г. Ейвъри снима един от най-знаковите образи за оригиналния филм "Бандата на Оушън": голяма част от екипа, сред които Франк Синатра, Сами Дейвис-джуниър, Дийн Мартин, са наредени около маса за билярд.През 2001 г. Сид Ейвъри получава обаждане от представяща работите му нюйоркска галерия. Казват му, че Джулия Робъртс, която тогава участва в римейка на "Бандата на Оушън", е купила две копия от оригиналните фотографии, за себе си и за режисьора Стивън Содърбърг."Няколко седмици по-късно "Уорнър брадърс" се свързаха с мен и ме попитаха дали искам да направя римейк съответно и на снимката", казва фотографът. Първият му отговор е отрицателен, защото вече близо тридесет години не снима и дори не разполага с подходяща камера. Въпреки първоначалната си съпротива той се съгласява, а за снимката се събират Джордж Клуни, Брад Пит, Мат Деймън и др."Толкова съм щастлив, че се съгласи, защото преживяването се превърна в истинска награда и за двама ни. Аз имах възможността да го видя как работи с някои от най-големите съвременни звезди на Холивуд. А уважението и вниманието, които целият екип на филма му отдели, беше чудесeн финал на изпълнената му с много екшън кариера", казва Рон Ейвъри за своя баща.