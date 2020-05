СССР: една одисея в Космоса

)

За корица на брой 10 от 1960 г. руското научно-популярно списание "Знание - Сила" избира илюстрация на Белка и Стрелка, първите живи същества, завърнали се успешно на Земята след орбитален полет. По време на студената война над двеста издания с подобна тематика илюстрират надпреварата между СССР и САЩ за преимущество в Космоса. Голяма част от списанията се печатат в многохиляден тираж и добиват много голяма популярност, включително и в България.Сега книгата Soviet Space Graphics: Cosmic Visions from the USSR, издадена от Phaidon (цена 30 евро), проследява историята на най-новаторския графичен дизайн от онези години чрез над 250 илюстрации и страници от издания като "Знание - Сила", "Техника - Молодежи", "Юность", "Наука и жизнь", "Искатель". Умишлено насочени към цялото общество, тези списания се превръщат както в източник на познание, така и в жизненоважно средство за идеологическа пропаганда."Забавни, фантастични, странни, понякога визионерски, но винаги привлекателни, тези образи ни връщат към изпълнена с голям оптимизъм и безгранични открития епоха. Наситена с носталгия и кич, книгата e също израз на искрено уважение към творческите умове, работили от другата страна на желязната завеса", казват от издателството. Автор на книгата е Александра Санкова, основател и директор на отворилия през 2012 г. Музей на дизайна в Москва. Тя стои зад няколко изложби, показвани в цял свят, сред които Soviet Design 1950 - 1980 (2013 г.) и Discovering Utopia: Lost Archives of Soviet Design, която спечели медала "Утопия" на първото Биенале на дизайна в Лондон през 2016 г.Голяма част от публикуваната в списанията научна фантастика защитава историческата неизбежност на съветския проект. В романа "Среща през вековете" на Георгий Мартинов (на български език е преведена книгата му "Калисто"например главният герой е върнат към живот в тридесет и девети век, когато му се налага да се адаптира към новото комунистическо бъдеще. И все пак на страниците на някои от тези списания руските читатели за пръв път се срещат с творби и на известни западни фантасти като Айзък Азимов, Артър Кларк, Едмънд Хамилтън."И докато образите от 30-те и 40-те години на ХХ век свидетелстват за върховите научните постижения, то тези от 80-те години не само вече не са на висотата на графичния дизайн в света, но и започват да напомнят по-скоро за място, където мечтите и реалността жестоко са се разминали. Може да се каже, че част от представената като сериозна информация от перспективата на годините минава по-скоро за научна фантастика. Текст от корица на списание "Техника - Молодежи" от 1961 г. гласи: "Националният доход ще се увеличи 2.5 пъти до 1970 г. и 5 пъти до 1980 г.". Е, не съвсем", коментират с ирония от издателството.