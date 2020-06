Благодарност без граници

През 2017 г. Philadelphia Museum of Art участва в проучване заедно с Университета в Пенсилвания и детската болница на Филаделфия, резултатите от което показват, че наблюдението и анализът на произведения на изкуството биха могли да подобрят описателната способност и диагностичните умения на бъдещите лекари.

"Безкрайно съм благодарна, че има толкова много медицински персонал който буквално рискува живота си, за да предпазва мен, моето семейство и моята общност", казва в интернет конференция доктор Лори Сантос.

Източник: Philadelphia Museum of Art, 2020

Нейният курс The Science of Well-Being, който тя преподава безплатно в образователната онлайн платформа Coursera, се превърна в един от най-търсените и ползвани ресурси по време на пандемията. Първоначално тя предлага курса Psychology and the Good Life за студентите на университета "Йейл" през пролетта на 2018 г. В него на достъпен език преподава, най-общо казано, позитивна психология и поведенчески модели с примери от реалния живот. Превърнал се в най-преподавания курс в над тристагодишната история на университета, по-късно тя го адаптира за образователната онлайн платформа Coursera, където до момента вече има над един милион аудитория.