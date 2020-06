Архитектите знаят къде

7132 е едновременно пощенският код на швейцарското село Валс и името на луксозния планински хотелски комплекс, известен със своите топли минерални извори. 7132 оглавява и своеобразната класация на най-препоръчвани от архитектите хотели в новото издание Where Architects Sleep: Most Stylish Hotels in the World на Phaidon (цена 25 евро). Двеста и петдесет водещи архитекти дават 1200 препоръки за хотели и всевъзможни места за престой в цял свят.

В книгата са включени над петстотин хотела, намиращи се в Европа. България не присъства в гида за разлика от почти всички съседни страни. Издателите казват, че съветите идват "от истинските експерти, които най-добре познават нещата в бранша, а именно архитектите". Сред имената откриваме Шигеру Бан, Дориана и Масимилиано Фуксас, Нормън Фостър, Кенго Кума.

Те са представени съвсем накратко заедно с личните им препоръки за хотели в няколко категории, като например градски, планински, със SPA, екосъобразени, луксозни, островни, с хубава гледка и т.н. Архитектите са помолени да коментират и хотелите, които биха се радвали те да бяха проектирали.