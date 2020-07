Календар и домашно кино

Koncept under the stars. "Приказната градина" до гр. Елин Пелин ви кани да послушате музиката на Алекс Стоянов, Стефан Попов и Тhe Foreigners на зелено, въздушно и вълшебно място. Следобедът продължава с първото издание на Koncept Market - бутиков пазар за винтидж и секънд хенд съкровища, а втората част от събитието - Koncept under the stars, е за вечерните вибрации на Algorithm, Factuaw и Frykk. От 13:00 ч. Билети: 7 евро от www.residentadvisor.net, на място: 20 лв.

25.07

"Чаплин". Премиера на мюзикъл с оригинална музика от Крис Къртис, базиран на живота на Чарли Чаплин. Действието обхваща цялата му кариера и се разгръща от първото му представление като дете в Лондон до присъждането на почетна награда на Филмовата академия през 1972 г. Шоуто на балета и оркестъра на Държавна опера Варна проследява създаването на легендарните филми на Чаплин, както и неговото трудно детство, стихиен любовен живот и страстни политически убеждения. Летен театър Варна, 21:00 ч., билети: 15, 20, 30 и 40 лв. от ТМПЦ, ФКЦ и от мрежата Eventim