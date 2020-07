Календар и домашно кино

1.08

Последвай белия заек. И тази година фестивалът White Rabbit ще се състои в отсечката на софийската улици "Иван Вазов" - от ул. "Г. С. Раковски" до ул. "6-ти септември", за да събере любимите си имена зад пулта, сред които Dimitri So Emotional, Ihou, Violeta & Julieta и др., и да приветства танците, но с индивидуално място за "разкършване" на улицата. Стартът на дневната програма е от 16:00 ч. със свободен вход. Вечерта продължава със сетове на Rodrigo, Charlie и специалния гост от Амстердам San Proper. Бар Tell me, 23:00 ч., вход: 10 лв. при ограничен капацитет.

1 - 16.08

Да пътуваме поне на екран. В рамките на 16 дни "Кино за пътешественици" ще отведе зрителите до любими и малко познати дестинации - из Филипинските Кордилери, където на 2000 метра височина обитателите вместо с пари плащат с ориз, по прашните пътища на Етиопия до красивите културни паметници на Исфахан и много други точки. Още - прожекцията на филма "Всичко се променя" за екстремно пътешествие из върховете на Хималаите и културата на хората, обитаващи Катманду, Лхаса и Дхарамсала, както и разговор с гости, посетили съответните държави, преди прожекциите. В "Културен център G8" и "Евро синема", билети: 6/8 лв. Програмата е на фейсбук страницата на събитието.

3.08