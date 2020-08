Революцията ще бъде излъчена

В интервю от 1988 г. той описва MTV вълната като доказателство, че между звука и картината може да има интимност, а в артисти като Дейвид Боуи и вокалиста на Talking Heads Дейвид Бърн разпознава дух на иновация, който е забелязвал в авангарда на 60-те. "Когато Пикасо е създал кубизма, той го е направил, защото е бил уморен от импресионизма, казва Пайк тогава. Когато Моне налага импресионизма, той е бил уморен от академизма. Артистите винаги се интересуват от новите начини за самоизразяване. Днес имаме сателити и искаме да ги използваме, да открием какво може да направим с тях. Искаме да направим нещо ново, в традицията на Моне и Пикасо."

"Електронните магистрали" на Пак намират кулминация с телемостовете, които прави през 80-те години - жива видеовръзка между Ню Йорк, Париж и Сеул с участието на артисти от цял свят. Първото подобно събитие е през 1984 г. и носи името Good Morning Mr. Orwell - навременна реакция към антиутопичния роман "1984" на Джордж Оруел, с която кореецът иска да докаже, че комуникацията между хората (все още) не е контролирана от Големия брат и тя може да премине географските и културните бариери.

Self-Portrait, 2005, San Francisco Museum of Modern Art, Phyllis C. Wattis Fund for Major Accessions. © The Estate of Nam June Paik