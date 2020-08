Календар и домашно кино

15.08 Опера в Летния театър. Премиера на мюзикъла "Парижката Света Богородица" с оркестъра, хора и балета на Държавна опера - Варна, или един театрализиран концерт с костюми, 3D мапинг, субтитри и специална сценография и хореография. Зрителите ще видят парижката катедрала без пораженията от опустошителния пожар в цялото й величие, възкресена със средствата на 3D мапинга. Постановката на режисьора Петко Бонев и диригента Страцимир Павлов с аранжименти на Данко Йорданов следва плътно сюжета на класическия роман. Варна, Летен театър, билети: 15 - 40 лв. от ТМПЦ - Варна, ФКЦ и от мрежата на Eventim.15.08 Пътят към светлината. По случай Деня на Варна са предвидени някои интересни занимания, едно от които е бягане с челници и гривни. Вечерният крос-шествие е с предварително подготвен маршрут с начало и край, в рамките на крайморската алея и Морската градина. Часът на събирането е 21:30 ч, а стартът - 22:00 ч. Начална точка - Слънчевият часовник на входа на морската градина. В същия ден ще се проведе и Националната ролер сбирка.

15.08. Crazy Madonnas & Unicorns. Софийският бар Tell me ще отпразнува рождения ден на музикалната поп икона Мадона със специално парти, започващо в 19:00 ч. пред входа му. Дрескодът приканва да сте неотразими във външния си вид с цветна маска, парти прическа и грим и с дух на еднорози, тигри, панди и други животни. Бар Tell me.

16.08. Празник на джаза и детско соаре. Успешният детски проект "Джаз за деца" ще представи на малката и голямата си публика джазови пиеси от целия свят. Специален гост е певицата Боряна Йорданова, известна от представленията на Музикалния театър и Софийската опера, както и от вокална формация "Спектрум". Всички са поканени да импровизират с музикантите на сцената. Кино "Кабана", 17:00 ч., вход: 6 лв. за деца до 14 години и 8 лв. за възрастни.