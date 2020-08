Всичко за мен

Когато се заема да избере някои от най-представителните снимки от своята петдесетгодишна кариера, американският фотограф Грег Гормън се озовава пред сто и шестдесет големи кутии с негативи. "Много от снимките сякаш виждах за пръв път. Споменах за това на Елтън Джон и той ми каза, че в съзнанието му също са свежи само песните, върху които работи в момента", казва Гормън в книгата It's Not About Me (издадена от teNeues, цена 80 евро), резултат от неговата селекция. Най-ранната фотография в нея е тази на режисьора Алфред Хичкок от 1970 г. Най-новата е на актьора Робърт Уогнър от пролетта на 2020 г. За корицата той е избрал портрет на неговата близка приятелка Грейс Джоунс от 1991 г.

"Няколко пъти през живота си съм избирал Грег да снима мои портрети. Всеки път когато се върна към някой от тях, мога да разпозная безпогрешно как съм се чувствал в онзи конкретен момент от живота ми. Грег успява да отключи някаква алхимична комбинация от силно лично присъствие и истина", казва в книгата друг от дългогодишните му приятели, Елтън Джон. Сред стотиците известни лица са също София Лорен, Елизабет Тейлър, Денис Хопър, Лайза Минели, Робърт де Ниро, Марина Абрамович, Педро Алмодовар.

Хелън Мирън, Лос Анджелис, 2006 г. Автор: © Грег Гормън Преглед на оригинала

Ретроспективният албум включва много непубликувани досега снимки - както черно-бели, с които Гормън става известен, така и цветни. Роденият през 1949 г. в Канзас сити фотограф започва да снима през 1968 г. по време на концерт на Джими Хендрикс в града. Оттогава е автор на много портрети на артисти, политици, бизнесмени, на кампании на филми като "Тутси" и "Карибски пирати", плакати, обложки на албуми. Сътрудничил е с издания като Life, Newsweek, Vogue и Rolling Stone. Грег Гормън е носител на някои от най-важните награди във фотографията, сред които Professional Photographers of America и The Lucie Awards for Portraiture.