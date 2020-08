Календар и домашно кино

31.08 - 4.09

Is there anybody out there. Кино "Влайкова" разсъждава какво се случи през последните няколко месеца, прекарани в атмосфера на социална изолация, и как тя накара всеки от нас да погледне по друг начин на себе си и заобикалящото. Отговорите идват в рамките на пет дни и селекция от 25 късометражни филма, с които зрителите ще се разходят по целия свят и ще станем част от историите и преживяванията на най-различни хора. Кино "Влайковa", 18:00 ч., вход свободен, подкрепа на фестивала: по желание.

1.09

"Каръл". Филмът е адаптация на ключовия за творчеството на Патриша Хайсмит роман "Цената на солта", който разказва за две жени със съвсем различно минало, започнали неочаквана любовна връзка през 50-те години в Ню Йорк. Прожекцията е част от Sofia Summer Fest. Южен парк II, зад музея "Земята и хората" и зад Софийски арсенал - музей за съвременно изкуство, до метростанция "Европейски съюз" и хотел "Хилтън", Билети: 8 лв.

Документален филм за Казандзакис е един от акцентите на Master of Art Преглед на оригинала

1 - 8.09

Master Of Art във Варна и Пловдив. Филмовият фестивал за документално кино в сферата на изкуствата стъпва в още два града. Селекцията е интригуваща и си струва всеки кадър, сред някои от заглавията са: "Жан-Пол Готие - шантав и шик", "Разговори с Роми Шнайдер", "Йорн Утсон: Операта в Сидни", "В търсене на Казандзакис", "Къде си, Жоао Жилберто", "Салвадор Дали. Ранни дневници 1904 - 1929", "Ара Маликян: живот сред струни", "Форман срещу Форман", "Загадката на Веласкес" и др. Варна, ФКЦ, билети: 8 лв., 6 лв. за учещи и пенсионери, на касата на ФКЦ и онлайн - http://bit.do/fHgzo. В Пловдив - от 1 до 23 септември в Lucky Дом на киното.