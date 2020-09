Когато Абрамович срещна Калас

"Вече двадесет и пет години искам да създам творба, посветена на работата и живота на Мария Калас. Прочела съм всичките й биографии, слушала съм изключителния й глас и съм я гледала на екран. И тя е Стрелец като мен. Винаги съм била силно заинтригувана от нейната личност, от живота й и от нейната смърт. Подобно на много от ролите, които пресъздава на сцената, и тя умира от любов. Умира от разбито сърце", пише Марина Абрамович в своята автобиография Walk through Walls, издадена през 2016 г.

За 7 Deaths of Maria Callas Абрамович е избрала оперите "Кармен", "Тоска", "Отело", "Лучия ди Ламермур", "Норма", "Мадам Бътерфлай", "Травиата". Освен че става въпрос за някои от най-известните и обичани опери, които бележат кариерата на Калас, общото между тях е, че във всички тези произведения главната героиня умира. В операта на Абрамович седемте арии са изпълнени от различни артистки. Автор на оригиналната музика е младият композитор Марко Никодиевич. Израелско-американският диригент Йоел Гамзу дебютира с това участие в Баварската опера. Костюмите са дело на дизайнера Рикардо Тичи, един от най-близките приятели на Марина и креативен директор на Burberry от 2018 г. Актьорът Уилям Дефо участва в специално заснет филм. Той участва на живо и в оперния проект The Life and Death of Marina Abramovic, създаден от нея съвместно с авангардния постановчик и драматург Робърт Уилсън през 2011 г.

Подходът към 7 Deaths of Maria Callas е силно концептуален. Традиционните за това изкуство елементи са сведени до минимум, а за сметка на това са включени видео, пърформънс, наратив и съвременна музика. Във видео Абрамович изпълнява момента на смъртта на героинята. Във втората част тя излиза и на сцената.