Бъдещето на работното място, корпоративната култура, технологиите, американската икономика и не само - това са темите на шестте най-добри бизнес книги за годината според Financial Times. Тази година конкурсът Business Book of the Year, организиран от FT и консултантската фирма McKinsey, ще избере най-добрата бизнес книга, "родена" по време на коронавируса.

Финалният резултат ще бъде обявен на 1 декември, а авторът-победител ще получи 30 хил. паунда. Всеки от финалистите ще получи 10 хил. паунда. Осем съдии ще отсъдят коя е най-добре написаната и най-важна бизнес книга през 2020 г.

Кои са финалистите

Deaths of Despair and Future of Capitalism ("Смърт от отчаяние и бъдещето на капитализма"), с автори Ан Кейс и Ангъс Дийтън. Книгата се базира на проучванията на авторите по отношение на растящата смъртност сред белите американци без висше образование.