Обществото на непознатите поети

Шведската академия отново разбуни духовете с избора си на носител на Нобеловата награда за литература - наградата тази година отиде при американската поетеса Луиз Глик за "нейния безпогрешно разпознаваем поетичен език, който с невероятна красота прави индивидуалното преживяване космическо". Това изненада всички, дори свикналите с нестандартните решения на академията.

Кратко връщане назад: През 2015 г. литературен "Нобел" спечели беларуската опозиционна журналистка Светлана Алексиевич, което доведе до дискусии за това докъде могат да се разгърнат качествата на нехудожественото писане. През 2016 г. Боб Дилън получи наградата, което на свой ред постави текстовете към песните му в нов контекст (такъв, в какъвто почитателите му винаги са ги виждали). Миналата година наред с полската писателка Олга Токарчук академията награди и австриец Петер Хандке, избор, който сблъска коментари по оста на "твореца срещу човека" - Хандке е известен с подкрепата си към Милошевич и с просръбските си позиции по време на войната в Югославия, а след това - с несъгласието си с бомбардировките на НАТО над Югославия през 1999 г.

Коя е Луиз Глик

Поетесата и есеистка Луиз Глик (фамилията е произнасяна от някои като Глюк) е родена през 1943 г. в Ню Йорк в семейство с унгарско-руско-еврейски корени. Започва да пише от ранна възраст, а през 1968 г. излиза първата й книга с поезия. Работата й става по-разпознаваема през 80-те и 90-те - тя е носителка на Националната литературна награда на критиците на САЩ за вдъхновената от гръцката митология книга The Triumph of Achilles (1985), а през 1993 г. за The Wild Iris получава "Пулицър" за поезия. Последната й стихосбирка до момента, Faithful and Virtuous Night (2014), е отличена с Националната награда на САЩ за поезия, а година по-късно получава медал от тогавашния президент Барак Обама.