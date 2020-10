50 нюанса феминизъм

През 1973 г. Елена Лагадинова е лобирала за приемане на Закона за въвеждане на три години майчинство в България, по силата на който жените са защитени от уволнение през този период. Факт, който впечатлява Годси, защото в САЩ, а и в много държави по света все още нямат подобна закрила: много от делата, които самата Рут Гинсбърг е водила, са за да защити бременни жени от уволнение.

Кристен Годси прави Елена Лагадинова героиня на няколко свои книги (The Left Side of History и Red Hangover: Legacies of Twentieth-Century Communism), които добиват такава популярност в САЩ, че губернаторът на Калифорния Джери Браун идва да се срещне с Лагадинова в България.

Една от последните книги на Годси Why Women Have Better Sex Under Socialism: And Other Arguments for Economic Independence става обект на международен интерес и вече е преведена на 12 езика, но не и на български.