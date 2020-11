Photos for the Masses

Също толкова близка е и връзката му с U2. Walk On: A Travelogue излиза инкогнито - тя е част от специално издание на албума All That You Can't Leave Behind, от чиято поява се навършват 20 години.

Широкоформатната книга от 32 страници проследява работата на Корбин в точно този преходен период на U2, които оставят експерименталната си фаза назад и се фокусират към по-изчистено рок звучене: от този албум сa песни като Beautiful Day и Elevation.

Лична ретроспекция на работата си с групата фотографът направи още през 2008 г. с книгата U2 & i.