Бохемска рапсодия

Той заснема няколко от турнетата на групата, сред които News of the World Tour в Северна Америка (1977 г.), The Game Tour (1980-1981 г.), The Magic Tour в Европа през 1986 г., което е и последното турне с участието на Фреди Меркюри.

По време на концерта Live Aid на лондонския стадион "Уембли" през 1985 г. Нийл Престън е един от официалните фотографи и единственият, на когото е позволено да снима Queen на сцената. Наскоро, преди да напише текста за книгата, за вдъхновение той "като фен" гледа три пъти половинчасовото участие на Queen в най-великото събитие в историята на музиката. От дистанцията на годините той казва, че музикантите са били "просто обсебени", както никога не ги е виждал дотогава.

Автор: Нийл Престън © Queen Productions Преглед на оригинала

Брайън Мей казва, че много от любимите му снимки са намерили място в книгата Queen: The Neal Preston Photographs. Някои от тях са много вълнуващи и връщат спомени за време, когато "нещата се движеха твърде бързо, за да можем да ги осъзнаем напълно".