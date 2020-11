Страх и омраза в Чечня

И ако у нас често размирните събития са посрещани с призиви Европейският съюз да реагира, очакват ли хората в Чечня интервенция отвън и ако да, откъде? "Те се чувстват до голяма степен сами в борбата си. За да могат активистите да извършват дейността си далеч от погледа на чеченските и руските власти, те трябва да бъдат тихи и внимателни." Интересът на Дейвид Франс към темата маркира едновременно завой в кариерата му и продължава дългогодишния му интерес към личности, които устояват на репресиите и предизвикателствата на своето време.

Той е роден през 1959 г., става журналист през 80-те години. След като е уволнен заради хомосексуалността си от The New York Post в началото на десетилетието, Франс става военен кореспондент от Централна Америка, а когато се завръща в САЩ, работата му вече е неотлъчно свързана с борбата на ЛГБТ общността за равни права. През годините е бил редактор на Newsweek и New York Magazine. През 2005 г. разследването му за насилието над деца от католически свещеници се превръща в сериал на Showtime с Тед Дансън и Кристофър Плъмър. През 2007 г. пише в GQ за предизвикателствата пред ЛГБТ хората в Ирак, а в следващите години се насочва все по-уверено към документалното кино.

Награждаваният пълнометражен дебют How to Survive a Plague (2012) разказва за СПИН епидемията през 80-те години и стига до номинация за "Оскар" в категорията за документален филм. Пет години по-късно се появява The Death and Life of Marsha P. Johnson, посветен на една от първите афроамерикански транс активистки и част от приятелския кръг на Франс в края на 80-те.