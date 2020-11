Черно на бяло

В книгата са включени и текстове от оригиналните дневници на Ленард Фрийд. На една от най-известните му снимки ентусиазирана маса хора приветства завърналия се като най-младия носител на Нобелова награда за мир Мартин Лутър Кинг през 1964 г. "Цяло поколение по-късно някой в офиса на Magnum в Ню Йорк я беше рамкирал и закачил на стената."В увода към новото издание на "Black in White America, 1963 - 1965" 74-годишният днес фотожурналист Илай Рийд пише, че е един от многото, които черпят голямо вдъхновение в работата си благодарение на книгата. Той намира творчеството на Фрийд за отворена врата към "историческата действителност" и "информираната реалност за случващото се в черната общност".

Първото гласуване, на което афроамериканците са допуснати. Вашингтон, 1964 г. Източник: © Leonard Freed / Magnum Photos Преглед на оригинала

От своя страна през 1988 г. Илай Рийд се превръща в първия чернокож фотограф, член на Magnum Photos. През 1997 г. излиза неговата книга "Black in America" с фотографии от живота на чернокожите общности в САЩ в продължение на двадесет години.В дългата си кариера на фоторепортер Ленард Фрийд сътрудничи с издания като Sunday Times Magazine, The New York Times Magazine, Stern, Der Spiegel. Негови фотографии се съхраняват в постоянните колекции на големи арт институции, включително Музея за модерно изкуство "MoMa" и музея "Метрополитън".