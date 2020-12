Тъй нареченият мой сериал

Изпълнен със стилистични елементи от класически американски филми като Natural Born Killers и Fargo, сериалът е странно трогателен. Като изключим една кървава сцена, място за уплаха няма, безпогрешният британски хумор балансира умело мрачния нихилизъм в комедията, разказваща за нестандартна любовна история за двама млади аутсайдери. Създаден по едноименната култова поредица от комикси на Чарлс Форсман, сериалът предлага още един съобразен с новата реалност за възприемане на информацията при младите фактор - времето. В епизоди по 22 минути, той е бърз като часовник, общата му продължителност е по-малко от шест часа.

I Am Not Okay With This Преглед на оригинала

Втори сериал - екранизация по графичен роман на Чарлз Форсман, представящ състрадателен поглед върху това колко неловко може да бъде юношеството. Събраните отново в кратките до трийсет минути епизоди следват 17-годишно раздразнително момиче със странни способности. Шоуто разглежда теми като неудобството в гимназията, семейната драма и несподеленото влюбване в най-добрата приятелка.

Той е и част от ретро парада на Netflix с аналогови технологии и модерни нрави. Оказва се, че най-добрите тийн сериали на Netflix (Stranger Things, The End of the F***ing World, Chilling Adventures of Sabrina, Sex Education) са поставени в неуточнени епохи, дефинирани от стилистични елементи от миналото или са селективно актуални. Eдна носталгичната вълна, чрез която стрийминг платформата завежда и успокоява зрителите с културен пейзаж, в който децата все още се движат безопасно през малките градове, говорят свободно за тялото си и едновременно с това не са чували за интернет. Или версия на сега, лишена от съвременната тревожност, в която хората говорят лице в лице.