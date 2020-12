Попкултурната 2020

През есента излезе The Queen's Gambit с обещаващата актриса Аня Тейлър Джон като неочакван вундеркинд в шаха (и момиче в един традиционно мъжки спорт) и Томас Броуди-Сангстър (когото всъщност познаваме още от дете от Love Actually). Сериалът не само се превърна в най-успешната продукция на стрийминг платформата досега (62 млн. гледания за 28 дни), но събуди силен интерес към шаха. Продажбите на шахматни комплекти се увеличиха с 1100% в дистрибутори като Goliath Games, а платформи и приложения, в които потребители могат да играят онлайн, също регистрираха повишен трафик, на някои места - двойно по-голям в сравнение с края на 2019 г. Сайтът chess.com отбелязва и покачване от 22 на 27% на жените, които играят шах онлайн.

Тематични приливи на история. Заради шума около The Queen's Gambit и множеството исторически препратки в него Netflix засили документално заглавие - Searching for Bobby Fischer, филм за противоречивата кариера и енигматичен живот на гросмайстора. Зрителските навици започнаха да се оформят и покрай реакциите на стрийминг платформите към световни събития. Покрай новата вълна на Black Lives Matter движението The Criterion Collection пуснаха някои позабравени класики на независимите афроамерикански режисьори, а след унищожителните експлозии в Бейрут Netflix представиха панорама от ливанско кино.

Как си личи, че на хората им се пътува. За тази година Netflix отчита 50% ръст в интереса на американските потребители към чуждоезични заглавия.