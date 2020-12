На какво може(ше) да ни научи фантастиката

Как сегашната ситуация ще се отрази на литературата в близко бъдеще или по-скоро ще бъде отбягвана като нещо до болка познато? "Надявам се да се засилят по-"органичните" теми - тези за връзката между човешкото и нечовешкото, за телата ни като част от нещо по-голямо, за възможностите на човешкия ни език да стигне до нови разкази", казва Полеганов.

Попов вижда навременна реакция от литературата в жанра на т.нар. climate fiction - литература, която се занимава с промените в климата и последствията от тях. "Причините за настоящата пандемия най-вероятно са силно обвързани с екологични фактори и в този смисъл тя е част от екологичната криза, а и вероятността за още пандемии през следващите години никак не е ниска. Така екологичните проблеми все по-явно се свързват с проблемите на съвременното общество, става все по-ясно, че природата и културата са неразривно свързани. Добрата фантастика усеща това."

The Ministry of Future, новият роман на един от водещите американски фантасти Ким Стенли Робинсън. Книгата попадна в списъка на Барак Обама за любимите книги през 2020 г. По-рано през декември Робинсън взе участие на онлайн изданието на Софийския международен литературен фестивал. Преглед на оригинала

Попов обръща внимание на писаните преди пандемията нови романи на двама от големите живи фантасти - Уилям Гибсън и Ким Стенли Робинсън. В Agency Гибсън описва свят, преминал през травматичен период на екологични катастрофи и на поредица от опустошителни пандемии. The Ministry for the Future на Робинсън хвърля поглед към следващите 30 години. В средата на новия век човечеството трябва да предприеме радикални мерки за намаляване на въглеродните емисии или ще потъне в низ от нещастия, на фона на които 2020 г. би изглеждала като само началото на истинския XXI век.