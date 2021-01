Литература под карантина

Той вижда сборника като първа част, а следващата е провокирана и от лятната антиправителствена вълна. "Това беше промяна, случила се по труден начин, с неясни последици, промяна, която може да се окаже спасение в един смисъл или проклятие в друг."

В по-глобален план темите на деня бяха отразени в сборници, лимитирани издания и антологии като илюстрованата книга с поезия And The People Stayed Home на Кити О'Мара, Together in a Sudden Strangeness, сборник с поезия на различни автори, събрани от дългогодишната редакторка в New Yorker Алис Куин, фотоалбумът How We Live Now: Scenes from the Pandemic на фотографа и писател Бил Хейс. В България "Жанет 45" и сп. "Виж" обединиха сили за появата на визуалната книга с тематични работи на предимно български илюстратори и автори "Дневници на пандемията. Когато навън беше навътре".

Трусовете от 2020 г. вероятно ще личат и през следващите години. Например във Великобритания литературната агенция Caskie Mushens веднага е усетила повишаването в броя на ръкописи след март: авторите, които не са били публикувани досега, виждат възможност да се фокусират най-сетне върху историята, за която са чакали удобния момент. В Twitter Фийби Морган от издателство HarperCollins призовава писателите да са внимателни с преследването на новото: "...Съветвам авторите ми да не добавят пандемията към новите си книги. Моите съображения: никой няма да иска да си спомня това, от което е искал да избяга. Художествената литература трябва да си остане художествена."