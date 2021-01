Викът на Трейси Емин

"Работата на Емин напомня за форма на екзорсизъм на вътрешните ѝ битки и усложненията в живота ѝ досега. Тя изправя своите демони срещу тези на Мунк и срещата е много интимна, откровена и предизвикателна", казват организаторите.

Свободният ѝ език, който забелязва най-напред лондонският галерист Джей Джоплинг в писмата, които тя му изпраща (Джоплинг е създател на прочутата галерия White Cube, в която е първата ѝ изложба), се усеща и в заглавията на някои от неоновите надписи, включени в изложбата "Самотата на душата". В розовия светещ надпис "Аз съм последна по рода си" се чете "Остарявам, но не съм толкова стара, колкото е прекършената ми вагина, свързана с моята душа".

Tracey Emin, I am The Last of my Kind, 2019.

Източник: Galleria Lorcan O'Neill © Tracey Emin