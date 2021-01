Книга: Барак Обама - "Обетована земя"

превод: Марин Загорчев



издателство: "СофтПрес"



цена: 44 лв.

Плейлистите на Барак Обама са вече традиция, а селекцията от песни, които е слушал по време на писането на автобиографията "Обетована земя", започва с The Weight на Арета Франклин и The Thrill is Gone на Би Би Кинг. В обемната книга с твърди корици 44-ият президент на САЩ (два мандата в периода 2008 - 2016 г.) проследява ключовите събития от детството си насам, историята на семейството, влизането в Белия дом след мандата на Джордж Буш, а след последните неочаквани развития в американската политика тези събития изглеждат дори още по-далечни във времето.

Автобиографията има не само историческа, но и литературна стойност. Моментите на нормалност през деня, влиянието на известността и очакванията върху семейството му, колебанията, когато независимо какво си обещал на избирателите започваш най-напред с това, което е възможно да бъде реализирано - тези предизвикателства са представени като оформящи характера и визията на Обама. Той изглежда като персонаж, който в сблъсъците с реалността постепенно придобива чертите си, вместо да преминава през трудностите като непобедим герой.