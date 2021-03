Годината на Йозеф Бойс

Като че ли времето работи за художника - с годините легендата става все по-устойчива, интерпретациите все по-смели. Приживе, макар и коментиран и в центъра на събитията, висока критическа оценка често липсва, широката публиката е често повече в недоумение, отколкото в захлас. Има само една ретроспектива на неговото творчество преди смъртта му, но пък на знаково място - в музея "Гугенхайм" в Ню Йорк през 1979 г.

Към днешна дата като че ли той е най-добре запомнен (или най-често припомнян) чрез пърформанса I Like America and America Likes Me от 1974 г. в галерията на германския куратор Рене Блок в Ню Йорк. Тогава Бойс, увит в одеяло и с гега в ръка, остава насаме с див койот в продължение на осем часа три поредни дни. Защо прави това? От една страна, коментар върху сблъсъка между човека и природата, хармонията и насилието в САЩ. От друга - в индианската митология койотът е свързван с хитростта, мистиката, възможността за духовна промяна и физическа трансформация. I Like America and America Likes Me е и един от примерите за т.нар. социални скулптури на Бойс.

Момент от I Like America and America Likes Me Преглед на оригинала

"Изкуството трябва да носи наслада на хората и да ги образова. Трябва да поставя нови етически и естетически стандарти, а когато е необходимо, да заема позиция по актуалните политически дискурси", казва Рене Блок пред "Капитал" през 2016 г. и може да се каже, че 40 години по-рано Бойс е изпълнил всичките му съвети.