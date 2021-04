Моят дом е моето изкуство

Луксозната атмосфера в бутиковия хотел Villa Casa Casuarina на "Оушън драйв" 1116, най-известния булевард в Маями, е силно вдъхновена от класическата архитектура и естетика. В зрелищния открит басейн древногръцкият бог на морето Посейдон е изобразен с мозайки от 24-каратово злато. Мраморните статуи на древноримския бог на морето Нептун и на горгона Медуза в градината, изобилието от ротонди, фонтани и стенописи, богатството на прасковени, виолетови и небесносини тонове в декорите са съчетани с барокови и съвременни елементи. Цените за престой в някой от десетте апартамента са между шестстотин и две хиляди евро на нощ.

Тази атмосфера в много голяма степен е автентично отражение на личното схващане за дом на италианския моден дизайнер Джани Версаче (1946 - 1997). Той купува запуснатата сграда през 1992 г. и се нанася да живее там след продължил три години ремонт за милиони. В имението Версаче превъплъщава своята страст по лукса, екстравагантността и древните култури на Средиземноморието, превърнали се също в най-емблематичния мотив на неговата модна империя. Дизайнерът е убит пред имението си в Маями през 1997 г. Много от личните му вещи са продадени на търг през 2001 г. Палацото сменя няколко собственици, а от 2015 г. работи като хотел.

Сега някогашният дом на Версаче е включен в книгата Life Meets Art: Inside the Homes of the World's Most Creative People, издадена от Phaidon (цена 50 евро). Вдъхновяваща колекция от изключителните лични пространства на двеста и петдесет от най-креативните хора от миналото и настоящето. Сред големия брой художници, писатели, поети, модни дизайнери, архитекти и други хора на изкуството откриваме имената на творци от почти всички области, сред които Чарли Чаплин, Юбер дьо Живанши, Заха Хадид, Джими Хендрикс, Моби, Лучано Павароти, Елвис, Александър Пушкин.