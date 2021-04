Нюйоркчани от старо време

Една нощ, малко след като е дарила свои работи на Museum of the City of New York, фотографката Сали Дейвис се събужда с усещането, че историите на много от хората в града биха изчезнали, ако никой не им обърне внимание навреме. На другата сутрин тя вече има нов проект - да надникне в домовете им.

Резултатът е фотокнигата New Yorkers. Последните фотографии са направени в началото на 2020 г., броени дни преди "ковид-19 да пристигне като вирусен ураган, животът да спре, а градът да влезе в задължителен локдаун", по думите на Сали Дейвис. "Неописуемо благодарна съм, че една магическа врата се открехна пред мен и остана отворена точно толкова, че да мога да завърша тази книга. Сега това би било невъзможно."

New Yorkers представя над седемдесет интимни портрета на хора в техните домове. Вълнуващ поглед върху алтернативната сцена, "преди участниците в нея да бъдат отнесени от вълната на джентрификацията". За камерата на Сали домовете си отварят артисти, лекари, разхождачи на кучета, екстрасенси, таксиметрови шофьори, писатели, татуисти, дизайнери. Фотографиите разкриват "разнообразието, ексцентричността, креативността и хуманността в сърцето на този емблематичен град" и показват "спомен от друго време, когато прекрачването в дома на друг човек е било част от ежедневието. Ще се радвате да се срещнете с тези нюйоркчани, които ще ви напомнят за хора, които познавате и обичате", казват от издателството.