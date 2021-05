Календар: музей на страховете, фестивал на азиатската храна, театър в парка

29.05 - 13.06

Asia Pop Up Festival. Поредица събития ще представят различни държави и континенти чрез техни автентични кулинарни специалитети, културни активности и малки работилници за обичаи и ритуали на софийската кулинарна точка Quartal Food Park. Първият от поредицата поп-ъп фестивал е с отправна точка Азия. В продължение на три седмици всеки от контейнерите ще предлага специални предложения към стандартното си меню, вдъхновени от Изтока, а през уикендите ще има работилници за деца и възрастни - курсове за приготвяне на гьоза, кимчи и рамен, курсове по икебана, калиграфия, оригами, кири-е, чаена церемония, хена и др. Quartal Food Park

29 - 30.05

Rakia & Spirits Fest Sofia 2021. Дори и като национално питие с домашно производство ракията крие непознати за нас вариации. Това изложение ще ви го докаже - тук ще може да опитате повече от 300 вида ракии и други напитки от над 30 дестилерии от България, Сърбия, Гърция, Северна Македония, Турция и други части на света. Ще има коктейл зона с авторски напитки, хранителна зона и търговска зона с цени на производител. На открито, зад НДК, от 12:00 до 20:00 ч. Еднодневен билет - 20 лв., двудневен - 30 лв., от мрежата на Eventim

30.05

Sting the Opera. Специален и красив концерт с едни от най-популярните пеcни на британския музикант Стинг, cpед които Еnglіѕhman in Nеw Yоrk, Fіеldѕ of Gоld, Ѕhаре of Му Hеart, Еvеrу Breath You Take, Roхanne, Russians, If I Ever Lose My Faith in You и дp. Те ще бъдат изпълнени в симфоничен аранжимент на оркестъра на Държавна опера - Стара Загора и Военния биг-бенд с диригент кап. Цветомир Василев. Солист е известният джаз изпълнител Петър Салчев. Пловдив, Лятна сцена "Орфей", 20:00 ч., билети: 20 - 40 лв. от мрежата на Eventim