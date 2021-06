Традиционните български ценности (remix)

Между 21 и 27 юни в галерия Credo Bonum сестрите илюстраторки Борислава (Borislava Made It) и Михаела Караджова (Stalker Since 1993) ще представят изложбата Love Will Not Tear Us Apart.

Под знака на Sofia Pride започна разпространението на два филма, които ни връщат към средата на ХХ век - биографичният "Туве" за популярната финландска писателка Туве Янсон и новият филм на легендата на полското кино Агнешка Холанд "Шарлатан", също за историческа личност - Ян Миколашек, лечител, който се опитва да държи практиката си легална, докато същевременно трябва да пази в тайна личния си живот.