Лятото на българските албуми

Новият албум на групата събира последните записи, правени с вокалиста им Димо Стоянов (1975 - 2020), който почина от ковид в края на миналата година. Албумът се издава от Monte Music, а физическото издание включва демо записи от различни периоди на групата и картички с написани на ръка текстове от Стоянов.

По-късно това лято P.I.F. ще са част от Sunland Festival. Вокалите ще са Свилен Ноев ("Остава"), Графа, Прея, Дичо и Ерсин Мустафов (Jeremy?).

Последните месеци предложиха интересни заглавия в полето на експерименталната електронна музика. Стефан Бъчваров-Cyberian издаде втория си албум Dark Orphism . Evitceles, проектът на Етиен Славчев, вече има два албума само за първата половина на 2021 - последният, Naive Slumber , излезе в началото на тази седмица. Албумите на Cyberian и Evitceles са част от каталога на независимия музикален лейбъл Amek. По-рано тази година се появи и Migrations , дебют на Your Other Needs (Йончо Павлов).

За това какво интересно предстои на местната сцена може да погледнете към фестивала Rebel Rebel на 17-18 юли в "Маймунарника": сред изпълнителите, които ще участват са NiB (соло проект на Николай Бекриев от "Анимационерите"), Ali From the Future (новата група на Алан Абдала от Macrophone), Me and My Devil (с Ангел Каспарянов от "Сепуко 6" на вокалите), както и Jin Monic, които скоро представиха видеото към песента Black Beaches: