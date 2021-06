Добре дошли в "Карантината"

Според Кръстев, който наскоро организира събитие на фестивала във Велико Търново, разширяването на събитието не разсейва концепцията му, тъй като опитът и постоянството през годините носят все по-фокусирана аудитория. "Публиката малко или много вече знае какво да очаква и рядко се срещат случайни хора, които стават и си тръгват, говорят или вдигат шум по време на прожекция. Мисля, че с годините започна да се оформя една качествена фестивална аудитория, която знае какво да очаква и се вълнува и аплодира филмите, които харесва."

Програмата залага на игрални, документални, анимационни и видеоарт филми до 30 минути, създавани през последните две години, като за изданието тази година екипът получава заглавия от 110 страни. Филмите са възможност да видим и известни актьори в по-нетипична светлина - Уил Феръл играе в David, Оскар Айзък има главна роля в The Letter Room, а The Fall е на Джонатан Глейзър, режисьор на Under the Skin и видеа на Radiohead, Massive Attack, Blur.

С предстоящото издание започва и партньорството между "Карантината" и Международния фестивал Varvo в Пескара - шанс за публиката да види най-новото от италианското късо кино.