Книга: Дженифър Макмеън - "Удавниците"

книга: "Удавниците"



автор: Дженифър Макмеън



превод: Илияна Бенова-Бени



издателство: Benitorial



цена: 20 лв.

Появата на "Удавниците" в книжарниците идва малко след международната премиера на романа, единадесети за американската писателка Дженифър Макмеън. Тя е непозната за българския читател, но е известно име сред англоезичните почитатели на съспенса и историите, в които криминалното и мистериозното са трамплин към дълбоки теми и разплитане на общочовешки проблеми.

Първите й два романа, Promise Not To Tell (2007) и Island of Lost Girls (2008), стават бестселъри в класацията на New York Times, а това, което обединява всички нейни книги, е, че се развиват в родния й щат Върмонт.