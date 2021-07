Галеристът и природата

Акцент в програмата е The Little Bird Artist Residency в село Лещен. Първоначално форматът предвижда участие както на местни, така и на чужди артисти. Целта е една по-диалогична творческа общност. Заради пандемията през последните две години участниците са само от България. В рамките на резиденцията артистите получават подкрепа от кураторите Радослав Механджийски и Теодора Константинова, а след това излагат работите си в Little Bird Place.

Резиденцията се придържа към профила на галерията на концептуално ниво, създавайки условия артистите да пренесат природата в града чрез своите произведения.

Форматът "резиденция" е изключително популярен в чужбина, а през последните години интерес към него се заражда и в България. "Резиденцията допълва картината, дава възможност на един художник да се вдъхнови от хубавата природа в Лещен, от това, че е заедно с други художници, че има куратор, който ги съветва, а след това затваряме кръга с изложба", обяснява Росен Узунов.