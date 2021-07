Календар: планинско бягане, фермерски базар, фестивалите 180°, Mini Art и Узана поляна

До 25.07

Сладоледен фестивал. Лято без сладолед не може, затова по-добре да е качествен. Това е и целта на втория Сладоледен фестивла в Бургас - да покаже различни видове занаятчийски сладолед. Морската гара отново ще се превърне в малко сладоледено градче, очаква се и съпътстваща програма от музика на живо и демонстрации.

28.07

Концерт и награди за нова поп и рок музика. На галаконцерта в Борисовата градина можете да чуете AIRBAG, Wet Pebbles, Вера Шандел и Ангел Заберски, група "Лунапарк", Electric Pie, Big Mama Scandal и други финалисти в радиоконкурса за нова поп и рок песен "Пролет 2021". Същата вечер ще бъдат връчени и наградите на победителите като възможности за реализиране на концерт в Първо студио на БНР, участие във фестивала "Евросоник" в Холандия и др. На "Арена София", Колодрум "Сердика", Борисова градина, вход свободен.

28.07 - 19.09

Mamma Mia на езерото. Любимият на цял свят мюзикъл с песни на ABBA (над 60 милиона зрители) впечатли и българските меломани с премиерата си през 2018 г. Този път изживяването се обогатява от факта, че Софийската опера и балет са издигнали лятна сцена на езерото в Панчарево, където ще бъде поставена Mamma Mia този сезон. Super Trouper, Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, Take a Chance on Me, Thank You for the Music и други вечни парчета на Бени Андерсон и Бьорн Улвеус ще прозвучат с гласовете на Весела Делчева, Людмила Козарева, Орлин Горанов, Александър Георгиев и др. Либретото на Катрин Джонсън пренася публиката на гръцки остров, където се разгръща романтичната комедия.На езеро Панчарево, до Национална гребна база "Средец", начало 20 ч., билети на: www.operasofia.bg