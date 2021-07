Календар: Sunland Festival, плувен маратон, Софийска филхармония в Квадрат 500

31.07

Плувен маратон "1000 за 1000". Това събитие няма състезателен характер, целта му е да събере в масов старт семейства с деца и ентусиасти от цяла България и чужбина, които имат сила и желание да преплуват 1000 метра навътре в морето. Варна, Южен плаж, 9:00 ч., без такса участие. На следващия ден (1.08) ще се проведе и най-старото плувно състезание от този род у нас: традиционният плувен маратон "Галата - Варна", в чиято надпреварата се включват над 250 плувци от страната и от чужбина.

1 и 2.08

Lord of the Rings - Return of the King. За всички фенове на приключението "Властелинът на пръстените" този мащабен спектакъл е събитие. Форматът филм, комбиниран с музика на живо се позиционира в една от най-атрактивните си локации в световен мащаб с гигантски HD екран и с музика от 250 музиканти, които ще изпълнят на живо наградения с "Оскар" оригинален саундтрак на Хауърд Шор от най-зрелищната част от трилогията. Пловдив, Античен театър, 21:00 ч., билети от мрежата на Eventim: 90 и 100 лв.

1 - 21.08

Международен панаир на занаятите и изкуствата "Булгарика". Демонстрации на авторските умения на едни от най-добрите автори в областта на изящното и приложното изкуство, художествените занаяти, музиката. На мястото, съчетаващо традициите и съвремието в изкуството, ще имате възможност да наблюдават на живо създаването на творби, както и да си тръгнете с някои от тях. Варна, Морската градина между "Морско казино" и Сцена "Раковина".